Tydzień temu na łamach „Parkietu” pisaliśmy, że na przyszły rok planowanych jest co najmniej dziesięć IPO na warszawskiej giełdzie. Zanim jednak to główne danie zostanie podane, czeka nas jeszcze przystawka. Jak dowiedział się „Parkiet”, w ostatnim czasie do KNF trafiły dwa prospekty emisyjne spółek, które chciałyby wejść na GPW. Chodzi o firmę Ponar i SmartLunch . W przypadku Ponaru, który obecnie mocno przestawił się na biznes zbrojeniowy, już wcześniej jako pierwsi pisaliśmy o szykowanym debiucie. Firma cały czas nie potwierdziła oficjalnie tych informacji, a i teraz, jak ją zapytaliśmy o złożenie prospektu, nie chciała komentować naszych ustaleń. Rynek ostrzy jednak sobie zęby na Ponar nie tylko dlatego, że firma działa w obszarze, który aktualnie jest wyjątkowo atrakcyjny. Wcześniej pojawiały się bowiem informacje, że potencjalne IPO może sięgać nawet 1 mld zł.

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Na tym jednak nie koniec. Z informacji „Parkietu” wynika, że coraz bliżej warszawskiego parkietu jest inna spółka – SmartLunch, której akcjonariuszem jest giełdowy Benefit Systems. Jak ustaliliśmy, jej prospekt też jest już w Komisji Nadzoru Finansowego.

– Rozpoczęliśmy proces zmierzający do debiutu SmartLunch na głównym rynku GPW – mówi „Parkietowi” Tomasz Popów, prezes spółki SmartLunch . – Obecność na rynku publicznym traktujemy jako naturalny kolejny etap rozwoju spółki. Od 2014 r. przeszliśmy drogę od start-upu do platformy technologicznej obsługującej dziś 861 firm i 118 tys. aktywnych użytkowników, za pośrednictwem której realizowanych jest około 90 tys. zamówień dziennie – mówi Popów.

W 2025 r. przychody grupy wzrosły o ponad 36 proc., z 36,8 mln zł w 2024 r. do 50,2 mln zł, a roczne przychody powtarzalne (ARR) o ponad 36 proc., z 24,9 mln zł do 33,9 mln zł. Dynamikę rozwoju biznesu dobrze pokazuje również GMV, czyli łączna wartość transakcji realizowanych za pośrednictwem platformy. W latach 2023–2025 GMV wzrosło ze 135,2 mln zł do 275,1 mln zł, a w okresie 12 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2026 r. osiągnęło około 307 mln zł.

– Zakładamy osiągnięcie trwałej rentowności operacyjnej od stycznia 2027 r. Oczekujemy również, że w 2027 r. grupa osiągnie dodatni skonsolidowany wynik netto – sygnalizuje prezes.

Największym akcjonariuszem SmartLunch jest LF Akcelerator, posiadający 39,71 proc. akcji i głosów.

Benefit Systems posiada 19,69 proc., Mateusz Tałpasz, współzałożyciel i członek zarządu – 17,23 proc., a Michał Obłąk, współzałożyciel i członek rady nadzorczej – 10,33 proc.

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Żaden z akcjonariuszy nie posiada większości głosów na walnym zgromadzeniu, a akcje SmartLunch są akcjami zwykłymi i nie są uprzywilejowane. Jak mogłoby wyglądać samo IPO? Według naszych informacji oferta mogłaby sięgnąć około 150 mln zł. Benefit Systems miałby pozostać akcjonariuszem spółki. W grę wchodzi m.in. emisja nowych akcji, a pozyskane z niej środki miałyby być przeznaczone na rozwój. Spółka działa bowiem na rosnącym rynku. Nadal widzi dużą przestrzeń do wzrostu.

– W Polsce działa ponad 29 tys. przedsiębiorstw zatrudniających co najmniej 50 osób, odpowiadających profilowi naszych potencjalnych klientów. Co istotne, ponad 17 tys. z nich działa już na lokalnych rynkach, na których SmartLunch jest obecny. Daje nam to możliwość dalszego zwiększania skali poprzez pozyskiwanie kolejnych klientów i jeszcze lepsze wykorzystanie potencjału istniejącej sieci – mówi prezes. Równolegle spółka rozwija działalność poza Polską. Dziś jej najważniejszym rynkiem zagranicznym są Czechy, gdzie buduje skalę działalności. W dalszej perspektywie zarząd widzi również potencjał rozwoju na kolejnych rynkach Europy Środkowo-Wschodniej oraz w regionie DACH.

Co ciekawe, SmartLunch będzie pierwszym debiutantem na rynku głównym wywodzącym się z programu GPW IPO Academy.

– Debiut pierwszego uczestnika GPW IPO Academy na głównym rynku warszawskiej giełdy będzie ważnym kamieniem milowym dla programu. Po dwóch edycjach mamy już pierwszego absolwenta programu, który przeprowadził udaną ofertę publiczną na NewConnect. Wyczekujemy zatem kolejnego debiutu, tym razem na głównym rynku – mówi Izabela Mikołajczyk, szefowa działu rynku pierwotnego GPW. Dodaje, że GPW IPO Academy pokazuje, że systematyczne działania edukacyjne i budowanie wiedzy o rynku kapitałowym mogą przekładać się na realne decyzje strategiczne przedsiębiorstw.

– Cieszy nas, że coraz więcej spółek dostrzega korzyści i możliwości, jakie daje obecność na rynku publicznym na kolejnych etapach rozwoju – podsumowuje przedstawicielka GPW.