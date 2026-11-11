Jak podano w komunikacie giełdowym Grupy Azoty, 10 listopada grupa podpisała ze swoją spółką zależną Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. list intencyjny dotyczący możliwego dokapitalizowania polickiej spółki przez Azoty. Wskazano, że celem listu jest przedstawienie wspólnych założeń co do struktury oraz zasad i warunków dalszych działań w sprawie procesu dokapitalizowania.

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Potencjalna transakcja polegałaby na podwyższeniu kapitału zakładowego oraz uregulowaniu zobowiązań „Police” S.A. z tytułu udzielonych pożyczek.

Spółki zaznaczyły jednocześnie, że list intencyjny nie zawiera wiążącego zobowiązania stron do przeprowadzenia transakcji, natomiast wyraża intencję dalszego prowadzenia prac i negocjacji. Dodały, że realizacja transakcji wymagać będzie m.in. uzyskania przez strony odpowiednich zgód korporacyjnych.

Do 60 mln nowych akcji dla Grupy Azoty

Z komunikatu Grupy Azoty wynika, że określone w liście wstępne założenia transakcji obejmują emisję przez Zakłady „Police” „nie więcej niż 60 mln” nowych akcji na okaziciela, które zostaną zaoferowane Grupie Azoty jako jedynemu adresatowi oferty. Jak wskazano, udział grupy w spółce zależnej wzrośnie po objęciu akcji do ok. 75 proc.

Z listu wynika, że zależności od zaistniałych warunków, przeprowadzenie transakcji może nastąpić w ramach dwóch odrębnych podwyższeń kapitału zakładowego spółki zależnej.

Cena emisyjna akcji, ustalona na poziomie zbliżonym do wyceny rynkowej, miałaby zostać opłacona w części do kwoty ok. 170 mln zł przez wpłatę środków pieniężnych. W pozostałej części przewidziane jest dokonanie potrąceń umownych wierzytelności Grupy Azoty z tytułu pożyczek udzielonych Zakładom „Police”, z wierzytelnością spółki zależnej wobec grupy z tytułu zapłaty ceny emisyjnej.

W komunikacie wyjaśniono, że źródłem tych pożyczek są dwie umowy, w przypadku których na dzień podpisania listu łącznie do spłaty pozostaje kapitał w kwocie 247 mln zł.

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Transakcja ma poprawić sytuację Polic

Spółki zaznaczyły, że przeprowadzenie transakcji w kształcie ujętym w liście intencyjnym wpłynie na korzystniejsze postrzeganie Zakładów „Police” przez kontrahentów i finansujących, a także zabezpieczy możliwości korzystania z większości kategorii pomocy publicznej udzielanej na warunkach określonych przez Komisję Europejską.

„Strony przewidują możliwość współdziałania w celu realizacji Transakcji w oparciu o treść listu intencyjnego nie później niż w okresie do dnia 30 czerwca 2027 r.” - poinformowała Grupa Azoty.

Police od 15 lat w Grupie Azoty

Grupa Azoty to spółka akcyjna, w której Skarb Państwa posiada 33 proc. akcji. Jest drugim w UE producentem nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a także jedynym producentem melaminy w Polsce. Wytwarza również takie produkty jak: poliamid, alkohole OXO, plastyfikatory czy biel tytanową.

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. jest największym producentem nawozów wieloskładnikowych w kraju. Zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych w 2005 r. jako Zakłady Chemiczne Police. W sierpniu 2011 r. spółka weszła w skład Grupy Azoty. Jednostką dominująca jest tarnowska spółka - Grupa Azoty S.A.