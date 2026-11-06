Azoty opublikowały szacunkowe skonsolidowane wyniki finansowe za III kwartał tego roku. W tym czasie wypracowały 3,23 mld zł przychodów ze sprzedaży, co oznaczało wzrost o 11,5 proc. Mimo to zanotowały stratę EBITDA w wysokości 25 mln zł i stratę netto sięgającą 547 mln zł. Dla porównania rok wcześniej grupa wypracowała zysk EBITDA na poziomie 391 mln zł i poniosła 150 mln zł straty netto. Opublikowane szacunki były słabsze od oczekiwanych przez ogół giełdowych analityków. Ostateczne wyniki koncern planuje opublikować 19 listopada.

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Wysokie koszty gazu uderzają w Azoty

Piotr Szajczyk, wiceprezes Azotów, poinformował w komunikacie prasowym, że III kwartał upłynął pod znakiem silnych zawirowań geopolitycznych i dynamicznego wzrostu cen surowców. Szczególnie istotnym wyzwaniem był skokowy wzrost cen gazu ziemnego, wynikający z napiętej sytuacji na Bliskim Wschodzie i ograniczeń transportowych przez cieśninę Ormuz.

- Choć wysokie ceny gazu znacząco zwiększają koszty naszej działalności, nie możemy w pełni przenosić tych obciążeń na ceny nawozów. Ograniczają to realia rynkowe i sytuacja ekonomiczna gospodarstw rolnych, które również zmagają się z niskimi cenami swoich produktów i rosnącą presją kosztową – twierdzi Szajczyk. Zauważa, że w wymagającym otoczeniu rynkowym Azoty koncentrują się na poprawie efektywności operacyjnej, dyscyplinie kosztowej oraz bieżącej analizie sytuacji w poszczególnych biznesach.

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Według koncernu rolnicy przystępują do zbliżającego się sezonu nawozowego z relatywnie niskim poziomem zrealizowanych zakupów nawozów. W tej sytuacji kluczowe znaczenie ma dla grupy zapewnienie odpowiedniej dostępności produktów i ciągłości dostaw na rynek krajowy. - Pomimo bardzo wysokich cen gazu i związanej z tym presji kosztowej utrzymanie dostępności nawozów pozostaje jednym z naszych priorytetów. Zależy nam na tym, aby polscy rolnicy mieli możliwość zaopatrzenia się w nawozy przed okresem szczytowego zapotrzebowania, a Grupa Azoty utrzymała trwałe relacje z klientami i swoją pozycję na krajowym rynku” – komentuje Szajczyk.

Jego zdaniem sytuacja rynkowa nadal jest trudna. Azoty w podejmowaniu decyzji produkcyjnych muszą również uwzględniać uwarunkowania technologiczne i operacyjne. Przypominają, że zatrzymywanie i powtórne uruchamianie instalacji, szczególnie w okresie zimowym, wiąże się z dodatkowymi kosztami i wyzwaniami technologicznymi, które muszą być brane pod uwagę w rachunku ekonomicznym.

Azoty znowu ponoszą duże straty w biznesie agro

W III kwartale najsłabsze wyniki finansowe grupa Azoty zanotowała w biznesie agro. Strata EBITDA w tym kluczowym dla koncernu obszarze działalności sięgnęła 166 mln zł wobec 73 mln zł zysku wypracowanego rok wcześniej. To konsekwencja wysokich kosztów produkcji oraz ograniczonej podaży i popytu. W efekcie wzrostu cen nawozów większość rolników wstrzymała się z ich zakupami. To spowodowało 9-proc. spadek wolumenowy sprzedaży. Co gorsza, koszty wytworzenia nawozów rosły zdecydowanie szybciej niż ceny ich sprzedaży. W III kwartale średnie notowania gazu na giełdzie TTF były wyższe o 95 proc. w stosunku do tych sprzed roku. Tymczasem globalne ceny mocznika zwyżkowały zaledwie o 3 proc.

Azoty zanotowały 72 mln zł straty EBITDA w biznesie tworzyw sztucznych. Rok wcześniej wypracowały w tym obszarze 197 mln zł zysku EBITDA. Słabe wyniki zanotowano mimo wzrostu wolumenów i cen sprzedaży poliamidu. Wymagające otoczenie rynkowe, charakteryzujące się wysokimi kosztami, presją konkurencyjną ze strony Chin, słabym popytem i niepewnością geopolityczną, nie pozwoliło jednak wyjść na plus. Ponadto wyniki biznesu tworzywowego cały czas obciąża niepracująca od III kwartału 2024 r. instalacja polipropylenu w GA Polyolefins.

Spośród trzech kluczowych dla grupy Azoty biznesów jedynie w segmencie chemicznym zanotowano zysk. EBITDA wyniosła tu 108 mln zł wobec 5 mln zł straty poniesionej rok wcześniej. Spółka podaje, że ceny wszystkich produktów chemicznych odnotowały znaczący wzrost, największy w przypadku siarki i NOXy. Ponadto w przypadku siarki zanotowano istotny wzrost sprzedaży.