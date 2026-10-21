Od kilkunastu sesji giełdowi inwestorzy handlują akcjami Krakchemii po zaledwie kilkanaście groszy za sztukę. W środę na otwarciu sesji było to 17 gr. W trakcie notowań kurs spadał nawet poniżej 15 gr, czyli do najniższego poziomu w historii. Tymczasem jeszcze latem przekraczał nawet 60 gr.

Reklama Reklama

Krakchemia upada. Miała nieuregulowane podatki z lat 2013-2015

Bardzo niska wycena akcji Krakchemii to konsekwencja utraty płynności finansowej. Zarząd już 7 września złożył do Sądu Rejonowego w Krakowie wniosek o ogłoszenie upadłości spółki, informując przy tym, że przyczyną była utrata zdolności do terminowego regulowania wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Dodał, że wpływ na podjęcie tej decyzji miało przede wszystkim obniżanie poziomu przychodów wynikające z utraty możliwości kontynuowania współpracy handlowej z dostawcami.

To z kolei było efektem utraty przez firmę zaufania, do czego przyczyniły się historyczne obciążenia wymagalnymi należnościami z tytułu zobowiązań podatkowych. Chodziło o podatek od towarów i usług za lata 2013-2015. Na 4 września tego roku jego łączna wartość wyniosła ponad 76,8 mln zł, w tym odsetki stanowiły prawie 33,7 mln zł. Do tego doszło przedłużające się postępowanie restrukturyzacyjne oraz podatkowe prowadzone wobec Krakchemii przez naczelnika Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie.

Ostatecznie wszelkie nadzieje na wyjście na prostą pogrzebały działania podejmowane przez organy podatkowe na majątku spółki, a konkretnie decyzja o ustanowieniu zabezpieczeń na łączną kwotę 69,2 mln zł oraz prawie 0,9 mln zł.

Akcjonariusze Krakchemii będą obradować 6 listopada

Próbę ratowania Krakchemii prawdopodobnie podejmie przeniesione z 7 października na 6 listopada nadzwyczajne walne zgromadzenie. W porządku obrad są punkty dotyczące powołania nowych członków rady nadzorczej oraz rewidenta do spraw szczególnych. Sebastian Dzirba, wnioskodawca zwołania NWZ, domaga się, aby biegły zbadał m.in. okoliczności utworzenia i działania firm Nova Krakchemia i KCH Properties, sprzedaż nieruchomości w Płocku za 2,65 mln zł brutto oraz pożyczki i zabezpieczenia udzielone Krakchemii przez Jerzego Mazgaja oraz inne osoby powiązane. Żąda również zbadania wszystkich dokonanych od 2021 r. czynności dotyczących sprzedaży nieruchomości, środków trwałych, zapasów, należności, udziałów, akcji i innych praw oraz przekazania znaków, domen, baz klientów i know-how.

Z ostatnich danych wynika, że giełdowa spółka w I połowie roku osiągnęła jedynie 9,6 mln zł przychodów ze sprzedaży, co oznaczało spadek o 34,2 proc. Z kolei strata netto wyniosła 3,8 mln zł wobec ponad 5,8 mln zł poniesionej w I połowie 2025 r.