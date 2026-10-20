We wtorek przed budynkiem dyrekcji głównej tarnowskich Azotów trzy organizacje związkowe pozostające w sporze zbiorowym ze spółką zorganizowały pikietę. W jej trakcie domagały się m.in. wzrostu wynagrodzeń oraz przywrócenia zawieszonych świadczeń z zakładowego układu zbiorowego pracy. To dokładnie takie same postulaty, jakie zgłasza strona społeczna w ramach trwającego sporu zbiorowego. Po podpisaniu przez strony protokołu rozbieżności jest on na etapie wyznaczania mediatora spośród osób wpisanych na listę mediatorów prowadzoną przez ministra właściwego do spraw pracy.

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Związkowcy chcą od rządu większego wsparcia dla Azotów

Niespokojnie jest też w Zakładach Azotowych Puławy. W tym przypadku wiadomo już, że po podpisaniu protokołu rozbieżności pracodawca skierował do właściwego ministra wniosek o wyznaczenie mediatora. „Teraz czekamy na kluczową decyzję i nazwisko osoby, która ma pomóc obu stronom wyjść z impasu” – przekonują związkowcy z NSZZ Solidarność.

Niezależnie od tego skierowali do parlamentarzystów pismo, w którym domagają się modyfikacji projektu programu wsparcia dla przedsiębiorstw energochłonnych. W obecnej jego wersji przewiduje się objęcie tym mechanizmem jedynie energii kupowanej od zewnętrznych dostawców. Tymczasem największe spółki należące do grupy kapitałowej Azoty w dużym stopniu korzystają z energii samodzielnie wytwarzanej. Związkowcy zauważają, że własna produkcja wymaga ponoszenia coraz większych wydatków na paliwa, m.in. węgiel i gaz ziemny, a w przypadku instalacji objętych unijnym systemem handlu uprawnieniami do emisji również kosztów związanych z emisją CO2.

Zdaniem związkowców unijne regulacje dopuszczają możliwość stosowania przez państwa członkowskie obniżek od hurtowej ceny prądu dla określonej części zużycia, niezależnie od źródła dostaw. Taki system funkcjonuje m.in. w Niemczech. NSZZ Solidarność wyliczył, że objęcie rządowym programem również produkcji energii we własnym zakresie pozwoliłoby koncernowi uzyskać o kilkadziesiąt procent większe wsparcie finansowe niż gdyby tej zmiany nie wprowadzono.

Czy Siarkopol trafi pod skrzydła grupy Enea?

Związkowcy z Kopalni i Zakładów Chemicznych Siarki Siarkopol chcą oderwania się tej spółki od grupy kapitałowej Azoty. Lokalna Solidarność domaga się przyłączenia firmy do energetycznego koncernu Enea lub wdrożenia ratunkowej specustawy. Dzięki temu chcą przyspieszyć projekt dotyczący zagospodarowania złoża siarki Rudniki. Związkowcy informują, że obecnie wyeksploatowane złoże Osiek wymaga ogromnych nakładów energii. Z kolei przejście na nowe, dotąd niewyeksploatowane złoże Rudniki może pozwolić na natychmiastowy powrót do pierwotnych parametrów technologicznych, co w praktyce oznaczałoby trzykrotne zmniejszenie energochłonności wydobycia siarki i tym samym radykalne obniżenie kosztów działalności KiZChS Siarkopol.

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„Brak płynnego przejścia z wyeksploatowanego złoża Osiek na pole Rudniki w ciągu najbliższych 2-3 lat doprowadzi do wstrzymania wydobycia polskiej siarki rodzimej. W takim scenariuszu zakłady w Policach, Puławach i Tarnowie zostaną odcięte od krajowego surowca i będą zmuszone kupować siarkę na rynkach światowych nawet cztery razy drożej niż dotychczas” – ostrzegają związkowcy NSZZ Solidarność KiZChS Siarkopol. Według nich realny koszt uruchomienia nowego złoża wynosi 450 mln zł oraz około 100 mln zł na niezbędną budowę kotła elektrodowego. Grupa kapitałowa Azoty znajduje się jednak obecnie w bardzo trudnej sytuacji finansowej i takich środków nie ma.

Według związkowców wejście KiZChS Siarkopol w struktury grupy Enea, a konkretnie należącej do niej Elektrowni Połaniec pomogłoby rozwiązać większość problemów. Po pierwsze, Elektrownia Połaniec mogłaby sfinansować budowę kopalni w zamian za gwarancję 30-letniego odbioru energii cieplnej potrzebnej do eksploatacji złoża. Ponadto koszty pary technologicznej mogłyby być rozliczane w ramach grupy Enea, co ograniczyłoby zależność KiZChS Siarkopol od rynkowych cen energii, które dziś stanowią 75-80 proc. ceny tony wydobytej siarki. Alternatywnym rozwiązaniem ma być specustawa obniżająca koszty gazu ziemnego dla grupy Azoty.