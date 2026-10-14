Spór zbiorowy między związkami zawodowymi a zarządami spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej Azoty wszedł na nowy poziom. W spółce matce obie strony rozmów nie doszły do porozumienia i podpisały protokoły rozbieżności. Teraz czekają na wyznaczenie mediatora spośród osób wpisanych na listę mediatorów prowadzoną przez ministra właściwego do spraw pracy.

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Realizacja żądań związkowców kosztowałaby Azoty 550 mln zł rocznie

W ramach sporu zbiorowego strony spotykały się czterokrotnie: 28 i 31 lipca oraz 11 i 24 września. „W trakcie rokowań strona związkowa podtrzymała zgłoszone żądania oraz wielokrotnie wzywała pracodawcę do przedstawienia jednoznacznego stanowiska wobec każdego z nich. Pomimo prowadzonych rokowań strony nie osiągnęły porozumienia pozwalającego na zakończenie sporu zbiorowego” – napisano w protokole rozbieżności sporządzonym 2 października.

Strona związkowa żądała m.in. wzrostu miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego wszystkich pracowników o 1,5 tys. zł netto. Zarząd Azotów zgodził się jednak tylko na podwyżkę w kwocie 200 zł i to od 1 stycznia 2027 r. Ponadto załoga domagała się odwieszenia zawieszonych postanowień ZUZP (zakładowy układ zbiorowy pracy). Zarząd chce jednak, aby obecny stan w tym zakresie obowiązywał jeszcze przez kolejny rok. Kolejny punkt sporny dotyczy prawa do informacji i prowadzenia konsultacji przez zarząd ze stroną społeczną w sprawach związanych ze zmianami struktury organizacyjnej przed jej wprowadzeniem.

Ponadto związki zawodowe nie otrzymały od zarządu Azotów żadnych propozycji w odniesieniu do żądań dotyczących wzrostu dodatku stażowego o 30 zł za każdy rok pracy oraz podwyższenia dodatku zmianowego do 1,5 tys. zł miesięcznie. Powołując się na prawa, jakie zdołali sobie wywalczyć pracownicy zależnych Zakładów Chemicznych Police, załoga tarnowskich Azotów chciała wprowadzenia prawa do nagrody jubileuszowej od 15 lat pracy oraz skrócenia czasu pracy. Jednak i w tych sprawach zarząd nie przedstawił żadnych propozycji. W konsekwencji związkowcy uznali, że na obecnym etapie zostały wyczerpane możliwości osiągnięcia porozumienia w drodze rokowań.

Inaczej sprawę widzi zarząd Azotów. Przekonuje, że od początku dążył do osiągnięcia porozumienia mimo bardzo trudnej sytuacji finansowej spółki. „Żądania zgłaszane przez organizacje związkowe, nie tylko w Tarnowie, lecz także w pozostałych spółkach grupy, oznaczałyby dla grupy koszt sięgający łącznie około 550 mln zł w skali 12 miesięcy” – napisano w protokole rozbieżności. Mimo to zarząd zaoferował podwyżkę wynagrodzenia zasadniczego i wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego dla pracowników. Stwierdził też, że na dziś nic ponad to nie może zaproponować.

Azoty mogą zbyć firmę kolejową Koltar

Do podpisania protokołu rozbieżności doszło również w Zakładach Azotowych Puławy. W tym przypadku pracodawca proponował podwyżkę miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego o 450 zł brutto począwszy od 1 listopada 2026 r. z wnioskowanych 1,5 tys. zł. Nie zgodził się też na realizację pozostałych żądań, w dużej mierze tożsamych z tymi, jakie wystosowała załoga tarnowskich Azotów. W efekcie i w ZA Puławy oczekiwane jest wyznaczenie mediatora. Następne spotkanie robocze zostało zaplanowane w tej spółce na 4 listopada, chyba że mediator zaproponuje wcześniejszy termin.

W nawozowym koncernie, niezależnie od rozmów prowadzonych w sprawie płac, mają miejsce spotkania w ramach tzw. Dwustronnego Zespołu ds. Grupy Azoty i Spółek Zależnych. Ostatnio przedstawiciele strony społecznej z czterech największych firm spotkali się z zarządem Azotów i omawiali sprawy dotyczące m.in. przyszłości kolejowej firmy Koltar. Związkowcy relacjonują, że zarząd przedstawił Koltar jako małą, nieradzącą sobie firmę, która posiada zaledwie 1 proc. udziału w rynku i zaspokaja mniej niż 30 proc. potrzeb grupy. „Przekaz był jednoznaczny: rozwój organiczny wymaga gigantycznych nakładów, których spółka nie posiada, dlatego na stole leżą scenariusze pozyskania partnera, utworzenia spółki celowej lub jej zbycia. Zarząd argumentuje to nowymi ryzykami związanymi z procesem sanacyjnym PKP Cargo i rzekomym brakiem perspektyw” – twierdzi NSZZ Solidarność w ZA Puławy.

Jej zdaniem pozbywanie się strategicznego aktywa logistycznego w dobie globalnej niestabilności łańcuchów dostaw to błąd. Uważają, że uzależnienie wielkiej chemii od zewnętrznych monopolistów transportowych w krótkim terminie podreperuje zadłużony budżet, ale w długim wygeneruje ogromne koszty, uderzając w rentowność całej grupy. Przypominają też o niedawno prezentowanej przez zarząd strategii, w której logistyka miała być jednym z filarów koncernu. Podczas prac dwustronnego zespołu omawiano także kwestie związane z wdrożeniem Centrum Usług Wspólnych oraz nowej struktury korporacyjnej. Również w tych sprawach do działań podejmowanych przez zarząd związki zawodowe podchodzą sceptycznie. Przede wszystkim zarzucają brak konkretów dotyczących skutków wprowadzanych zmian dla zatrudnionych pracowników.