Według zarządu Seleny FM sytuacja geopolityczna i wynikające z niej galopujące wzrosty cen, związane z rosnącym kursem ropy powodują obecnie więcej wyzwań niż w końcówce ubiegłego roku. – Branża budowlana wciąż mierzy się z presją cenową i nie widać żadnego gwałtownego odbicia rynku. Z tego powodu w grupie Selena będziemy koncentrować się przede wszystkim na czynnikach, na które mamy bezpośredni wpływ: dyscyplinie kosztowej, sprawności operacyjnej, integracji przejętych podmiotów, rozwoju produktów wysokomarżowych i właściwym wykorzystaniu potencjału naszych rynków zagranicznych – twierdzi Sławomir Majchrowski, prezes Seleny FM.

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Selena FM stawia na rozwój w Europie i obu Amerykach

Dla wrocławskiej grupy Polska pozostaje bardzo ważnym rynkiem i strategicznym centrum kompetencji, produkcji oraz badań i rozwoju. Największy potencjał dalszego skalowania biznesu zarząd widzi jednak w dywersyfikacji międzynarodowej. Przekonuje, że skala grupy i jej globalne doświadczenie pozwalają wykorzystywać różnice w tempie rozwoju poszczególnych regionów.

Spółkę szczególnie interesuje rozwój w Europie Zachodniej oraz w obu Amerykach. W Europie wzmacniana jest m.in. pozycja na Półwyspie Iberyjskim dzięki niedawnemu przejęciu portugalskiego producenta płyt warstwowych Gruppo IGM. Z kolei w obu Amerykach firma wykorzystuje wieloletnią obecność w USA i Brazylii. – W Azji Centralnej stawiamy przede wszystkim na wzrost organiczny, czego przykładem jest budowa drugiego zakładu produkcji tynków i zapraw klejowych w Kazachstanie, w Szymkencie. Równolegle rozwijamy innowacyjne produkty i zwiększamy ich dostępność na kolejnych rynkach – informuje Majchrowski.

Dodaje, że w najbliższych miesiącach zarząd chce się skupić na sprawnej integracji przejętych dotychczas firm w ramach grupy oraz na wykorzystaniu synergii wynikających z tych transakcji. Niezależnie od tego rozgląda się za kolejnymi akwizycjami. Kolejnym celem jest dalsza poprawa efektywności i rentowności biznesu. Skupia się również na rozwoju organicznym, zarówno poprzez inwestycje w moce produkcyjne, jak i wprowadzanie innowacyjnych produktów i sukcesywne skalowanie ich sprzedaży na kolejnych rynkach.

– Wszystkie te działania mają wspólny cel: zwiększać skalę działalności, ale jednocześnie szybciej poprawiać jej rentowność. Zakładamy, że wyznaczone w taki sposób obszary rozwoju firmy pozwolą Selenie zwiększać skalę bez proporcjonalnego wzrostu kosztów – twierdzi Majchrowski.

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Selena FM chce, aby jej rentowność rosła szybciej niż skala biznesu

Zarząd liczy, że strategia oparta na wzroście organicznym, innowacjach, selektywnych przejęciach i ich integracji z grupą będzie skuteczną strategią, a jednocześnie znacząco wpłynie na poprawę rentowności. Dodatkowym czynnikiem wzrostu ma być rosnące znaczenie termomodernizacji, działań na rzecz efektywności energetycznej i modernizacji istniejącego zasobu budowlanego. – To trend strukturalny, który może generować popyt niezależnie od krótkoterminowych wahań liczby nowych inwestycji. Naszym długoterminowym celem nie jest wyłącznie wzrost przychodów – chcemy, aby rentowność rosła szybciej niż skala biznesu, co w konsekwencji powinno przekładać się na wzrost wartości Seleny dla akcjonariuszy – podkreśla Majchrowski.

Jego zdaniem wyniki finansowe grupy zanotowane w I połowie tego roku dają podstawy, by zakładać, że założone cele uda się zrealizować. W tym czasie skonsolidowane przychody Seleny FM wyniosły 962,7 mln zł, zysk EBITDA sięgnął 118,5 mln zł, a zysk netto przekroczył 58,3 mln zł. W porównaniu z tym samym okresem 2025 r. wzrosły odpowiednio o 12,2 proc., 10,7 proc. oraz 34,9 proc.

Zarząd tłumaczy, że wpływ na wyniki miały dwa równoległe zjawiska. – Z jednej strony nadal działaliśmy w wymagającym otoczeniu, charakteryzującym się presją cenową, niepewnością popytu i zakłóceniami w globalnych łańcuchach dostaw. Z drugiej – konsekwentnie realizowaliśmy działania, które pozwalają ograniczać wpływ tych czynników na biznes: kontynuowaliśmy proces poprawy efektywności operacyjnej, kontrolowaliśmy koszty, rozwijaliśmy wysoce innowacyjne produkty i wykorzystywaliśmy możliwości wzrostu poprzez akwizycje – przekonuje Majchrowski.