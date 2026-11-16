Cognor najniżej od stycznia 2023 r.

Foto: Parkiet

Kurs akcji producenta wyrobów hutniczych od blisko czterech lat porusza się horyzontalnie. W ostatnich dwóch latach silniejsze fale spadkowe zatrzymywało wsparcie w rejonie 4,65 zł. W ostatni czwartek jednak cena spadała w porywach o ponad 7 proc. do 4,11 zł. Wsparcie zostało poważnie naruszone, w czym pomógł komunikat, że spółka planuje emisję prawie 28 mln nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru (12 proc. kapitału zakładowego). Kilka sesji wcześniej średnia z 50 sesji spadła poniżej 200-sesyjnej, więc analiza techniczna wysyła ostrzegawcze sygnały. Pułap 4,65 zł jest teraz oporem, a najbliższe wsparcie to 3 zł.

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TSG oddala się od granicy hossy

Foto: Parkiet

Od blisko dwóch lat notowania akcji producenta gier poruszają się w trendzie wzrostowym. W sierpniu cena weszła w fazę korekty, która trwa do dziś, a w ostatnim czasie zwiększyła dynamikę. W minionym tygodniu kurs spadał nawet do 83 zł, pogłębiając dołek korekty i oddalając się od średniej z 200 sesji. Sekwencja coraz wyżej położonych dołków została naruszona. Za ostatnią słabością stały fundamenty. Przychody w III kwartale wzrosły rok do roku o blisko 10 proc. do 99 mln zł, ale zysk netto skurczył się o ponad 70 proc. do 5 mln zł. Przy 85 zł znajduje się silne wsparcie. Jego przełamanie pogorszy sytuację techniczną.

Lubawa pod presją podaży

Foto: Parkiet

Od półtora roku większość ruchów notowań spółki mieści się w przedziale 7–13 zł. Od pięciu miesięcy trwa fala spadkowa. Sprowadziła już wycenę poniżej średnich z 50 i 200 sesji. W minionym tygodniu kurs naruszył 10 zł. Próba odbicia zakończyła się na granicy hossy. Niedźwiedziom sprzyjał raport. Wyniki Lubawy po trzech kwartałach były słabsze względem rekordowego ubiegłego roku. Przychody spadły o 16 proc. do 349 mln zł, a zysk netto o 14 proc. do 62,5 mln. Najbliższe wsparcie na wykresie to 8 zł, a niżej 7 zł. Oporem pozostaje średnia z 200 sesji, a wyżej 50-sesyjna (obecnie 11,1 zł).

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