Allegro najwyżej od września 2021 r.

Foto: Parkiet

W piątek rano walory spółki handlowej drożały w porywach do 66,14 zł. Tak wysoko nie były od pięciu lat. Cena kontynuuje trwający od marca trend wzrostowy. Ostatnim zwyżkom pomogły dwie kwestie. Spółka pokazała wyniki, które były lepsze od oczekiwań rynku i podniosła prognozy na cały 2026 r. Skorygowana EBITDA wzrosła o 23 proc. rok do roku do 1,13 mld zł, wobec oczekiwanego 1,08 mld zł. Ponadto Allegro i InPost podpisały nową umowę do 2031 r. i zakończyły spór. Najbliższe opory na wykresie są w strefie 73–75 zł. Wsparcie to ostatni dołek przy 57 zł.

Reklama Reklama

Develia chce bronić lokalnego dołka

Foto: Parkiet

Od czerwca cena akcji dewelopera jest w układzie korekty długoterminowego trendu wzrostowego. Kurs spadł z 10 zł do blisko 8 zł, a średnia z 50 sesji zeszła poniżej 200-sesyjnej. Wzrosło zatem ryzyko podażowego przesilenia. W minionym tygodniu cena jednak zatrzymała się na 7,9 zł, broniąc wsparcie wyznaczone przez lokalne dołki z marca. Wtorek i czwartek przyniosły odbicie do 8,44 zł, a MACD pokazał sygnał zwrotu. Kurs próbuje zakończyć korektę. Granica hossy jest przy 9,3 zł, więc ma jeszcze spory dystans do pokonania, by poprawić obraz techniczny. Wsparciem pozostaje rejon 7,9 zł.

Sygnity próbuje wrócić do zwyżek

Foto: Parkiet

Od lutego cena akcji przedstawiciela branży IT porusza się w trendzie wzrostowym. W szerokim ujęciu czasowym kurs wychodzi z długiej korekty i próbuje wrócić do hossy. Technicznie sprawy wyglądają obiecująco. Odrabianie strat zaczęło się z 67 zł, a obecnie cena jest blisko 100 zł. Skala zwyżek jest tak duża, że średnia z 50 sesji wróciła nad 200-sesyjną, tworząc złoty krzyż. Ponadto w minionym tygodniu spółka pokazała solidne wyniki – w III kwartale miała 123 mln zł przychodów wobec 85 mln zł rok wcześniej. Zysk netto zwiększył się w tym czasie z 18 mln zł do 29,7 mln zł.

Zajrzyj na kanał autora: youtube.com/@finsite