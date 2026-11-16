Podczas piątkowej sesji WIG20 po raz pierwszy w historii przekroczył 4300 pkt. Indeks wyszedł z krótkoterminowej korekty i wrócił na ścieżkę hossy. Po raz kolejny średnia z 50 sesji okazała się skutecznym wsparciem, zatrzymującym chwilowe fazy schłodzenia. Od strony analizy technicznej warto zerknąć na oscylator MACD. Po raz pierwszy od lipca znalazł się on przy linii zero, co świadczy o lokalnym wychłodzeniu rynku, i zaczął zawracać, generując sygnał zwrotu. W lipcu taki sygnał poprzedził solidną falę zwyżek, więc – zakładając powtarzalność tego typu cykli - historia znów może się powtórzyć. Zwłaszcza że powoli zbliżamy się do sezonowo najlepszego okresu dla rynku akcji. Mowa o efektach grudnia i stycznia, które sprawiają, że najbliższe dwa miesiące są statystycznie znacznie lepsze dla byków niż dla niedźwiedzi.

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Warto zwrócić uwagę, że w WIG20 cały czas skutecznie funkcjonuje rotacja kapitału. Raz motorami napędowymi zwyżek są banki napędzane mocnymi wynikami, innym razem są to spółki surowcowe napędzane cenami surowców. W ostatnim czasie są to natomiast spółki handlowe. Po ponad 10 proc. zyskały w minionym tygodniu Allegro i Modivo, które pokazały lepsze od oczekiwań wyniki. Miniony tydzień ujemnym bilansem kończyła tylko Żabka, ale z uwagi na perspektywę opuszczenia parkietu akurat ta spółka nie ma większego znaczenia dla przyszłego potencjału WIG20.

Indeksowi mWIG40 w piątkowe popołudnie brakowało zaledwie 26 pkt do nowego rekordu. W jego portfelu skład tygodniowych liderów był bardziej zróżnicowany niż w WIG20. Asbis odrabiał straty po ostatnim tąpnięciu. Mocno odbijały w górę też Enea i BNP Paribas BP. W ścisłej czołówce tabeli z ponad 5-proc. dorobkiem były też Develia, Mo-Bruk, Grupa Pracuj i Auto Partner. Z 40 spółek ujemny wynik tygodnia miało tylko pięciu emitentów.

Wciąż relatywnie najsłabszy pozostaje segment małych spółek. sWIG80 wprawdzie zyskał w ostatnim tygodniu ponad 1,5 proc., ale wciąż pozostaje w głębokiej korekcie, poniżej średnich z 50 i 200 sesji. Technicznym światełkiem w tunelu jest tu również zachowanie oscylatora MACD. Pokazał on właśnie sygnał zwrotu w strefie silnego lokalnego wy­przedania. Ponadto trwająca korekta zatrzymała się tuż nad silną strefą wsparcia 29 000–28 500 pkt. Blisko bariery i wyprzedania w połączeniu z efektami sezonowymi daje podstawy do optymizmu.itentów

Trzeba uczciwie przyznać, że dobre zachowanie polskiego rynku akcji w minionym tygodniu było możliwe dzięki dobremu zachowaniu Wall Street. Jeszcze tydzień wcześniej, po wynikach wyborów połówkowych i tąpnięciu S&P 500 o 4,4 proc. w jedną sesję, nagłówki straszyły początkiem bessy. Dziś po tamtym spadku nie ma już śladu. Big techy zaczęły szybko odrabiać straty, a S&P 500 niemal w punkt obronił średnią z 200 sesji, czyli umowną granicę hossy. Na tę granicę szybko wrócił też Nasdaq 100. Na ten moment sprawdza się zatem scenariusz, że ostatnia słabość Wall Street to tylko korekta. I co istotne – scenariusza tego nie zmienił też skandal obyczajowy i odejście Jensena Huanga z Nvidii. Symbol hossy AI stracił sternika, ale płynie dalej. Przynajmniej na razie...

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