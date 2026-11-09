W wyborach połówkowych w Stanach Zjednoczonych, zgodnie z oczekiwaniami, Partia Demokratyczna zdobyła większość zarówno w Izbie Reprezentantów, jak i w Senacie. Przewaga Demokratów będzie największa od 18 lat, co zostało uznane za druzgocącą porażkę Donalda Trumpa. Środowa reakcja Wall Street była umiarkowanie pozytywna. Na prawdziwą reakcję przyszło poczekać do czwartku. SP500 spadł wówczas o 4,3 proc. Notowania indeksu zatrzymały się na poziomie 7353 pkt, 30 pkt powyżej średniej z 200 sesji, czyli umownej granicy hossy. Skala strat od październikowego szczytu hossy do czwartkowego zamknięcia wynosiła 6,3 proc., więc patrząc przez ten pryzmat, mówimy wciąż o relatywnie łagodnej korekcie trendu wzrostowego.

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Mniej łagodnie inwestorzy obeszli się z Nasdaqiem. Indeks skupiający 100 największych firm technologicznych w USA spadł w czwartek o 6,4 proc., przełamał średnią z 200 sesji i lokalny dołek z lipca w rejonie 27 000 pkt. Skala strat tego indeksu, licząc od ostatniego ATH do czwartkowego zamknięcia, sięgnęła już 15 proc. Wciąż to skala mieszcząca się w kategorii korekty, ale do 20-proc. progu bessy jest blisko, a przełamanie średniej z 200 sesji jest sygnałem ostrzegawczym.

W czwartek najmocniej ucierpiały te big techy, które są największymi beneficjentami rozwoju sztucznej inteligencji. Mowa o Nvidii, Micronie, AMD, Applied Materials czy SanDisku. Inwestorzy obawiają się, że nowy Kongres dokręci sektorowi AI regulacyjną śrubę, co może zmniejszyć jego potencjał do generowania oczekiwanych zysków. A że te oczekiwania, gigantycznymi inwestycjami, były bardzo wysokie, to mamy adekwatne ich schłodzenie. W mediach branżowych nie brakuje komentarzy, że to już koniec hossy, że bańka pękła, że to był „czarny czwartek”. Emocje w takich chwilach są zawsze podkręcane. Patrząc na ten moment przez pryzmat skali spadków (do czwartkowego zamknięcia), wciąż mówimy o korekcie w hossie.

Nastroje na Wall Street zostały zaimportowane przez inne rynki. W piątek koreański KOSPI i japoński Nikkei spadły o blisko 6 proc. Dostało się też Warszawie. Symbolem tego importu był Asbis, który w czwartek spadał w porywach o 16,6 proc., pogłębiając trwającą korektę do 131 zł. Dystrybutor IT jest uznawany za największego na GPW beneficjenta boomu wokół AI. Patrząc szerzej – pogorszenie nastrojów widoczne było na każdym głównym indeksie. WIG20 spadał w piątek po południu o blisko 2 proc. i zszedł poniżej 50-sesyjnej średniej. Ciążył mu Orlen, który nie dość, że słabł na fali spadków cen ropy (reakcja na przegraną Republikanów), to również pokazał słabsze od oczekiwań wyniki. Indeks mWIG40 też przekroczył wspomnianą średnią. W piątek po południu indeks wspierały odbijające notowania Asbisu i XTB, które mają spore udziały w mWIG40. Segment maluchów natomiast wykazuje relatywną słabość od dłuższego czasu. Ostatnie pogorszenie nastrojów „wykorzystał”, by w piątek pogłębić dołek trwającej od czerwca korekty do poziomu 28 973 pkt. Mimo pogorszenia sytuacji, wciąż od strony technicznej mówimy na GPW o korekcie, podobnie jak na Wall Street.