Orlen na granicy hossy

Kurs akcji płockiego koncernu spadał w minionym tygodniu w rejon 133 zł i naruszył średnią z 200 sesji, czyli umowną granicę hossy. Skala strat od ATH zbliża się do 20-proc. Progu bessy. Rośnie więc ryzyko długoterminowego przesilenia. Zwłaszacza, że w ostatnim czasie niekorzystnie dla spółki oddziaływały spadki na rynku ropy naftowej, spowodowane przegraną Republikanów w wyborach połówkowych w USA. Do tego doszło piątkowe rozczarowanie wynikami za III kwartał. Przychody wyniosły 80 mld zł, a zysk netto 5,6 mld zł. Konsensus PAP Biznes wskazywał odpowiednio na 85 i 7,5 mld zł.

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Foto: parkiet.com

DataWalk w dół po wynikach

Kurs akcji dostawcy oprogramowania analitycznego jest od lutego w trendzie spadkowym. W minionym tygodniu dynamika zniżek wyraźnie przyspieszyła. Kapitalizacja spółki stopniała o ponad 20 proc. Powód? Spółka rozczarowała szacunkowumi wynikami. Po trzech kwartałach przychody spadły rok do roku o 53 proc. do 14,6 mln zł, a skorygowana strata EBITDA zwiększyła się do -39,6 mln zł wobec -7,9 mln zł rok wcześniej. W piątek kurs sięgał w porywach 71,1 zł i znalazł się najniżej od kwietnia 2025 r. Najbliższe wsparcie to 70 zł. Oporem jest natomiast 100 zł.

Foto: parkiet.com

Bio Planet przełamał 20 zł

Producent ekologicznej żwyności ma za sobą kiepski tydzień. Akcje potaniały o ponad 10 proc. Cena przełamała wsparcie 20 zł i w porywach sięgała 18,5 zł. W ostatnich dniach spadkom sprzyjały fundamenty. Spółka poinformowała bwoiem, że w październiku sprzedaż osiągnęła 28 mln zł i była niższa o 8 proc, w ujęciu rok do roku. Warto zauważyć, że trwającej od września fali spadkowej towarzyszy wyraźnie podwyższony wolumen, a średnia z 50 sesji zeszła poniżej 200-sesyjnej. Jeśli wsparcie w rejonie 19 zł nie zostanie obronione, kolejne bariery znajdują się strefie 15–14 zł.