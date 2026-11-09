Action z nowym szczytem hossy

Kurs akcji dystrybutora szerokiej gamy sprzętu porusza się w długoterminowym trendzie wzrostowym. W minionym tygodniu cena wyznaczyła jego nowy szczyt 55,8 zł. Notowaniom sprzyja ogólna poprawa kondycji sektora IT, co widoczne było m.in. w szacunkowych wynikach, które spółka pokazała na początku października (922 mln zł przychodów, +24 proc. r./r.). Ponadto pod koniec ubiegłego miesiąca, analityk DM BOŚ zaktualizował rekomendację, w której wycenił akcje w perspektywie 12-miesięcznej na 63,3 zł. Najbliższym oporem dla notowań jest szczyt historyczny 59,2 zł. Wsparcia są w strefie 50–46 zł.

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Foto: parkiet.com

LPP w górę po wynikach

W czwartek akcje odzieżowego giganta podrożały o 5,6 proc. i padł nowy rekord historyczny 28 080 zł za walor. Cena akcji wyszła z łagodnej korekty i kontynuuje hossę. Inwestorzy pozytywnie przyjęli wstępny raport wynikowy. Spółka szacuje, że przychody w III kwartale wzrosły rok do roku o 20 proc., a sprzedaż w salonach porównywalnych (LFL) zwiększyła się o 4,4 proc. LPP szacuje, że w ujęciu skorygowanym zysk operacyjny i netto wzrosły o około 30 proc. Najbliższym wsparciem dla notowań jest dołek ostatniej korekty 25 740 zł. Niżej barierę stanowi średnia z 50 sesji.

Foto: parkiet.com

Modivo najwyżej od marca

Nie tylko LPP pozytywnie zaskoczyła szacunkami. Zrobiło to również w piątek Modivo. Na plus zaskoczyła przede wszystkim skorygowana EBITDA. Wzrosła rok do roku o 48 proc. do 450 mln zł (ale EBIT spadł o 14 proc.). Rynek przyjął dane entuzjastycznie. Kurs akcji Modivo rósł w piątek po południu o ponad 8 proc. do 107,3 zł. To najwyższy poziom od ośmiu miesięcy. Cena w ostatnim czasie odbiła się od średnich z 50 i 200 sesji, które są bliskie utworzenia formacji złotego krzyża, i wybiła się z czteromiesięcznej konsolidacji. Od strony technicznej wzrosły szanse na długoterminowe przesilenie.