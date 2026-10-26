Niedźwiedzie, czyli spółki z negatywnymi sygnałami analizy technicznej

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W minionym tygodniu marketingowa spółka poinformowała, że akcjonariusz większościowy Epicom Limited sprzedał w ABB blisko 900 tys. akcji po 290 zł za sztukę. Cena ta była o 19 proc. niższa od rynkowej. W czwartek kurs spadał w porywach do 293 zł. Trwająca od września korekta zwiększyła skalę do blisko 30 proc. Kurs przebił średnią z 50 sesji, co zwiększa techniczne ryzyko pogłębienia zniżki. Kolejny potencjalny cel to granica hossy, czyli średnia z 200 sesji. Znajduje się ona obecnie przy 243 zł. Wyprzedaż jest dotkliwa, ale nie da się ukryć, że notowania spółki miały z czego spadać, bowiem nieprzerwana hossa trwa tu od 2020 r. i zaczęła się z okolic 3 zł.
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Promocja dotyczy rocznej subskrypcji Parkiet.com.
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