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Byki tygodnia, czyli spółki z pozytywnymi sygnałami analizy technicznej

Publikacja: 26.10.2026 06:00

Byki tygodnia, czyli spółki z pozytywnymi sygnałami analizy technicznej

Foto: Adobestock

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Piotr Zając, Finsite.pl

Benefit Systems odrobił straty po korekcie

Kurs akcji przedstawiciela branży fitness wzrósł od początku października o ponad 15 proc. Cena odrobiła straty po ostatniej korekcie, wróciła na ścieżkę hossy i w środę padł nowy, cenowy rekord historczyny 5975 zł.

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