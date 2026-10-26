Byki tygodnia, czyli spółki z pozytywnymi sygnałami analizy technicznej

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Kurs akcji przedstawiciela branży fitness wzrósł od początku października o ponad 15 proc. Cena odrobiła straty po ostatniej korekcie, wróciła na ścieżkę hossy i w środę padł nowy, cenowy rekord historczyny 5975 zł.
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