Szeroki WIG stracił w ciągu ostatnich pięciu sesji blisko 2 proc., ale w międzyczasie poprawił rekord historyczny w ujęciu śródsesyjnym, sięgając w porywach 160 445 pkt. W piątkowe popołudnie jego notowania były wprawdzie 4000 pkt niżej, ale wciąż trzymały się powyżej linii wsparcia w postaci średniej z 50 sesji. Rynek jest w krótkoterminowej, na razie łagodnej korekcie, a tempo hossy spadło. W ostatnich dniach giełdowemu marazmowi sprzyjały czynniki makro i geopolityczne, zarówno lokalne, jak globalne. A propos tych pierwszych. Z polskiej gospodarki napłynęły ostatnio ważne, wrześniowe dane. O ile produkcja przemysłowa zaskoczyła na plus, to budowlanka i sprzedaż detaliczna wypadły gorzej od oczekiwań. Do tego dochodzą obawy o losy naszego wschodniego sąsiada. Prezydent USA zaczął bowiem jawnie krytykować prezydenta Ukrainy i „przymilać” się do prezydenta Rosji. To bezpośrednio odbijało się w minionym tygodniu na WIG-Ukraina, ale pośrednio zwiększyło awersję do ryzyka dla całego naszego rynku, co było widoczne po relatywnej słabości banków.

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Warto jednak odnotować, że spadek tempa hossy widoczny jest również na Wall Street. Tam pierwsze skrzypce grają obecnie obawy o rozwój sektora sztucznej inteligencji. Przy okazji startu sezonu publikacji wyników za III kwartał pojawiły się pytania, kiedy gigantyczne nakłady inwestycyjne zaczną się adekwatnie zwracać. Nie pierwszy raz wracają te pytania, ale za każdym razem okazują się na tyle ważne, by Nasdaq100 i S&P500 zeszły poniżej średniej z 50 sesji.

W ostatnie cofnięcie WIG-u równy wkład miały wszystkie segmenty warszawskiego rynku. WIG20 stracił ponad 2 proc. i w piątek po południu testował 4150 pkt, utrzymując się jeszcze powyżej 50-sesyjnej średniej.

W jego portfelu, oprócz wspomnianych banków, słabością raził KGHM. Stracił w tydzień ponad 10 proc., co było dodatnio skorelowane z taniejącą miedzą, której szkodzą obawy związane z AI. Na plus w gronie blue chips wyróżniali się natomiast detaliści – Allegro, Dino i Modivo zwiększyły swoją kapitalizację o ponad 3 proc.

Indeks średnich spółek stracił w minionym tygodniu też blisko 2 proc. i podobnie jak WIG20, trzymał się w piątek po południu nad ruchomym wsparciem. Jego najsłabszym ogniwem pozostaje Asbis, który traci w ślad za amerykańskimi spółkami z ekspozycją na AI. Ponad 5-proc. straty zanotowały też JSW, Creotech Instruments, Ten Square Games, Lubawa i XTB. Na drugim biegunie były spółki z grupy Asseco.

Indeks małych spółek też zanotował tygodniowy spadek blisko 2 proc. Co jednak gorsza – indeks pogłębił dołek trwającej od czerwca korekty. W porywach sięgał poziomu 30 174 pkt, a więc znalazł się najniżej od sześciu miesięcy. W jego portfelu najsłabszymi ogniwami były spółki ukraińskie, a także Digital Network, w którym doszło do ABB z 19-proc. dyskontem. Na drugim biegunie były Answear, Bloober i Toya.

Przed nami ostatni tydzień października. Gwoździem makroprogramu będą decyzje Fedu i EBC dotyczące stóp procentowych. Ponadto na Wall Street rozkręcił się sezon publikacji wyników za III kwartał, a u nas zaczyna raczkować. Emocje mogą też podkręcać zbliżające się wybory połówkowe w USA.

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