Nowy rekord cieszy podwójnie. Nie tylko z uwagi na jego ustanowienie, ale również z uwagi na okoliczności w których do tego doszło. W czwartek bowiem pojawiły się negatywne dane z amerykańskiej gospodarki. Inflacja CPI we wrześniu wyniosła 3,7 proc., a oczekiwano 3,6 proc. W ujęciu bazowym odczyt też był o 0,1 pkt proc. wyższy od prognozy. Wyższa dynamika cen podbiła oczekiwania dotyczące zacieśniania polityki pieniężnej przez Fed. W efekcie S&P 500 zaczął w środę spadać, a globalny kapitał zaczął uciekać z rynków wschodzących do długu i złota. Na naszym rynku też zrobiło się nerwowo, bo w czwartek na otwarciu WIG20 spadał o 1,3 proc. i notowania zbliżyły się do wsparcia w postaci średniej z 50 sesji. Zapaliły się więc rynkowe lampki alarmowe, ale popyt szybko się uaktywnił. Czwartek zakończył się na symbolicznym plusie, a w piątek WIG20 ustanowił rekord. Nasz rynek znów, przynajmniej patrząc przez pryzmat głównych indeksów, wykazał się relatywną siłą.
Nowe maksimum historyczne WIG20 to 4248 pkt (w ujęciu śródsesyjnym). Udało się je osiągnąć, choć dwie spółki z grona największych udziałowców portfela blue chips kończyły tydzień z ujemnym wynikiem. Kapitalizacja KGHM stopniała o blisko 7 proc. i lubiński gigant zamykał tabelę. O ponad 3 proc. stopniała też wycena Orlenu. Przeciwwagą dla surowcowych spółek okazały się te z branży handlu detalicznego – Pepco, Allegro, LPP i Dino Polska. Ta czwórka zyskiwała od 5 do ponad 8 proc. Jak nie banki i surowce, to pałeczkę lidera potrafi przejąć „detal”.
Udany tydzień ma za sobą również segment średnich spółek. Indeks mWIG40 od 27 sierpnia był w układzie korekty. W trakcie piątkowej sesji indeks przebił poprzedni szczyt hossy i wszedł na nowy – 10 843 pkt. Jest to jednocześnie nowy rekord wszech czasów. Najmocniejszym ogniwem tego segmentu spółek była GPW. Akcje podrożały o ponad 8 proc. i cena wróciła nad okrągły poziom 100 zł. To był drugi tydzień funkcjonowania nowego systemu transakcyjnego WATS. W czołówce średnich spółek, z ponad 5-proc. dorobkiem były też Mo-Bruk, Benefit Systems, Voxel i XTB. O ile ten ostatni zaczął powoli wychodzić z korekty, to dotychczasowa gwiazda parkietu – Asbis, zaczęła korektę pogłębiać. Dystrybutor IT był jedną z najsłabszych spółek minionego tygodnia, tracąc w ciągu pięciu sesji blisko 8 proc. Oprócz niego ciężarem w portfelu mWIG40 były Auto Partner i Develia.
Relatywną słabość wciąż wykazuje dział małych spółek. Indeks sWIG80 zyskał w tym tygodniu tylko 0,2 proc. Jego notowania pozostają poniżej średniej z 200 sesji, czyli umownej technicznej granicy hossy. Układ korekty trwa od początku czerwca. W ujęciu długoterminowym wykres wyraźnie się wypłaszczył. Spadek dynamiki hossy widać też po zachowaniu średnich z 50 i 200 sesji, które poruszają się horyzontalnie. W portfelu maluchów aż sześć spółek straciło w minionym tygodniu po ponad 7 proc. Były to Bioceltix, Captor Therapeutics, Creepy Jar, Selvita, Niewiadów i Medinice. Na drugim biegunie były natomiast Comp, Ryvu, Agora, Quercus TFI i Huuuge.
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