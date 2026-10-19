Nowy rekord cieszy podwójnie. Nie tylko z uwagi na jego ustanowienie, ale również z uwagi na okoliczności w których do tego doszło. W czwartek bowiem pojawiły się negatywne dane z amerykańskiej gospodarki. Inflacja CPI we wrześniu wyniosła 3,7 proc., a oczekiwano 3,6 proc. W ujęciu bazowym odczyt też był o 0,1 pkt proc. wyższy od prognozy. Wyższa dynamika cen podbiła oczekiwania dotyczące zacieśniania polityki pieniężnej przez Fed. W efekcie S&P 500 zaczął w środę spadać, a globalny kapitał zaczął uciekać z rynków wschodzących do długu i złota. Na naszym rynku też zrobiło się nerwowo, bo w czwartek na otwarciu WIG20 spadał o 1,3 proc. i notowania zbliżyły się do wsparcia w postaci średniej z 50 sesji. Zapaliły się więc rynkowe lampki alarmowe, ale popyt szybko się uaktywnił. Czwartek zakończył się na symbolicznym plusie, a w piątek WIG20 ustanowił rekord. Nasz rynek znów, przynajmniej patrząc przez pryzmat głównych indeksów, wykazał się relatywną siłą.

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WIG20 z historycznym maksimum

Nowe maksimum historyczne WIG20 to 4248 pkt (w ujęciu śródsesyjnym). Udało się je osiągnąć, choć dwie spółki z grona największych udziałowców portfela blue chips kończyły tydzień z ujemnym wynikiem. Kapitalizacja KGHM stopniała o blisko 7 proc. i lubiński gigant zamykał tabelę. O ponad 3 proc. stopniała też wycena Orlenu. Przeciwwagą dla surowcowych spółek okazały się te z branży handlu detalicznego – Pepco, Allegro, LPP i Dino Polska. Ta czwórka zyskiwała od 5 do ponad 8 proc. Jak nie banki i surowce, to pałeczkę lidera potrafi przejąć „detal”.

Udany tydzień ma za sobą również segment średnich spółek. Indeks mWIG40 od 27 sierpnia był w układzie korekty. W trakcie piątkowej sesji indeks przebił poprzedni szczyt hossy i wszedł na nowy – 10 843 pkt. Jest to jednocześnie nowy rekord wszech czasów. Najmocniejszym ogniwem tego segmentu spółek była GPW. Akcje podrożały o ponad 8 proc. i cena wróciła nad okrągły poziom 100 zł. To był drugi tydzień funkcjonowania nowego systemu transakcyjnego WATS. W czołówce średnich spółek, z ponad 5-proc. dorobkiem były też Mo-Bruk, Benefit Systems, Voxel i XTB. O ile ten ostatni zaczął powoli wychodzić z korekty, to dotychczasowa gwiazda parkietu – Asbis, zaczęła korektę pogłębiać. Dystrybutor IT był jedną z najsłabszych spółek minionego tygodnia, tracąc w ciągu pięciu sesji blisko 8 proc. Oprócz niego ciężarem w portfelu mWIG40 były Auto Partner i Develia.

Relatywną słabość wciąż wykazuje dział małych spółek. Indeks sWIG80 zyskał w tym tygodniu tylko 0,2 proc. Jego notowania pozostają poniżej średniej z 200 sesji, czyli umownej technicznej granicy hossy. Układ korekty trwa od początku czerwca. W ujęciu długoterminowym wykres wyraźnie się wypłaszczył. Spadek dynamiki hossy widać też po zachowaniu średnich z 50 i 200 sesji, które poruszają się horyzontalnie. W portfelu maluchów aż sześć spółek straciło w minionym tygodniu po ponad 7 proc. Były to Bioceltix, Captor Therapeutics, Creepy Jar, Selvita, Niewiadów i Medinice. Na drugim biegunie były natomiast Comp, Ryvu, Agora, Quercus TFI i Huuuge.