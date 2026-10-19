Kruk naruszył długoterminowe wsparcie

Foto: parkiet.com

Kurs akcji spółki zarządzającej wierzytelnościami od początku roku jest w trendzie spadkowym. Skala spadku przekracza już 20 proc. Ponadto cena zeszła poniżej średniej z 200 sesji, czyli umownej granicy hossy. Poniżej tej granicy jest również 50-sesyjna średnia. Analiza techniczna wskazuje więc na długoterminowe przesilenie na korzyść podaży. W ostatnim tygodniu dynamika spadku przyspieszyła. Spółka pokazała bowiem dane operacyjne za III kwartał, a w nich m.in. spadek spłat i nakładów na nowe portfele. Cena w porywach spadała do 334,2 zł. Kurs naruszył zatem długoterminowe wsparcie przy 345 zł.

Reklama Reklama

Auto Partner pokonany przez opór i ABB

Foto: parkiet.com

Kurs akcji dystrybutora części samochodowych porusza się w długoterminowym trendzie wzrostowym. Od połowy sierpnia cena czterokrotnie próbowała przebić się przez opór 32 zł. Do ostatniej próby doszło w miniony wtorek, a po sesji główny akcjonariusz ogłosił ABB na 4 mln akcji. Papiery zostały sprzedane po 27 zł, czyli z 15-proc. dyskontem. W czwartek cena spadła o blisko 11 proc. i znów kurs oddalił się od oporu. Po drodze przebił średnią z 50 sesji i lokalne dołki sprzed tygodnia i połowy września. Najbliższe wsparcie to cena z ABB, a niżej 25 zł. Oporem pozostaje 32 zł.

One More Level przy granicy konsolidacji

Foto: parkiet.com

Od roku kurs akcji producenta gier tworzy szeroką konsolidację. Fale zwyżek i zniżek zamykają się w przedziale 3,2–2 zł. W minionym tygodniu cena odbiła się od oporu w postaci średniej z 200 sesji i naruszyła dolną granicę. Rynek zdawał się sprzedawać fakty, bo 13 października miała miejsce premiera nowej gry „Valor Mortis”. W ciągu pierwszej doby produkcja zebrała na Steamie blisko 80 proc. pozytywnych opinii, a maksimum liczby grających wyniosło 4776. Jeśli cena nie wróci szybko do 2 zł, kolejne potencjalne wsparcie jest w strefie 1,5–1,2 zł.