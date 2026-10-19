Decora coraz bliżej ważnego poziomu

Foto: parkiet.com

Kurs akcji producenta artykułów wykończenia wnętrz porusza się w długoterminowym trendzie wzrostowym. W minionym tygodniu, choć ze spółki nie było nowych komunikatów, cena wyraźnie zwyżkowała i odrobiła straty po korekcie z początku października. Kurs przebił poprzedni szczyt hossy 90 zł i w porywach rósł do 93,1 zł. Jest to nowy rekord historyczny w ujęciu śródsesyjnym. Najbliższy potencjalny opór to okrągły pułap 100 zł. Wsparciem jest ostatni dołek 86 zł, a niżej linia średniej kroczącej z 50 sesji, przebiegająca obecnie przy 83,6 zł.

Reklama Reklama

Creotech z dwiema wyższymi wycenami

Foto: parkiet.com

Od początku sierpnia cena akcji kosmicznej spółki odrabia straty z wcześniejszej, dwumiesięcznej korekty. Zwyżka zaczęła się z 635 zł. W połowie września cena przebiła średnią kroczącą z 50 sesji, w ostatnich tygodniach rosła w porywach do 935 zł. Cel to szczyt hossy, czyli 1086 zł. W jego realizacji pomagają ostatnie aktualizacje rekomendacji brokerów. W minionym tygodniu pojawiły się dwie nowe, podwyższone wyceny. Jedna 1147 zł, a druga 914 zł. Najbliższym wsparciem dla notowań jest 50-sesyjna średnia krocząca (obecnie 766 zł). Niżej ważną barierę stanowi średnia z 200 sesji, czyli umowna granica hossy (obecnie 677 zł).

Vigo Photonics w kierunku górnej granicy

Foto: parkiet.com

Cena akcji producenta detektorów podczerwieni porusza się w szerokiej długoterminowej konsolidacji. Od dołu silne wsparcie stanowi 400 zł. Od góry fale wzrostowe ogranicza strefa oporów 680-600 zł. Od początku września trwają zwyżki. Cena przebiła średnie z 50 i 200 sesji i w porywach rosła do 578 zł. Popyt wspierał raport za II kwartał, który pokazał m.in. rekordowe przychody 34,7 mln zł. W minionym tygodniu spółka podała, że w III kwartale miała 34,5 mln zł przychodów, czyli o 48 proc. więcej niż przed rokiem. Najbliższy opór to 600 zł. Wsparciem jest okolica 500 zł.