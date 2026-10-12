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Niedźwiedzie, czyli spółki z negatywnymi sygnałami analizy technicznej

Publikacja: 12.10.2026 06:00

Niedźwiedzie, czyli spółki z negatywnymi sygnałami analizy technicznej

Foto: AdobeStock

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Piotr Zając, Finsite.pl

XTB forsuje kolejne wsparcia

Kurs akcji brokera jest od początku września w fazie silnej korekty spadkowej. Od szczytu hossy do dołka z poniedziałku 5 października kapitalizacja stopniała o 30 proc. Cena przełamała średnią z 50 sesji i utworzyła już dwa coraz niżej położone dołki. Impulsem do wyprzedaży było na początku września ABB głównego akcjonariusza. W ostatnim czasie natomiast spółce szkodziła brytyjska konkurencja. Firma IG Group poinoformowała o rewizji oczekiwań wynikowych i jej notowania spadły najmocniej od dekady. Najbliższy opór dla notowań XTB to średnia z 50 sesji, a wsparciem jest 200-sesyjna.

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