Byki tygodnia, czyli spółki z pozytywnymi sygnałami analizy technicznej

Dino przebija granicę hossy

Kurs akcji właściciela sieci sklepów wzrósł w minionym tygodniu o ponad 6 proc. Skala zwyżek od lipcowego dołka bessy sięga już 33 proc. Notowania przebiły po drodze średnie z 50 i 200 sesji. Kurs próbuje zmienić kierunek długoterminowego trendu ze spadkowego na wzrostowy. Najbliższy opór to szczyt trwającej fali wzrostowej przy 38 zł. Najbliższe wsparcie to lokalny dołek z początku miesiąca przy 33 zł. W krótkim terminie byki od strony technicznej wspiera sygnał zwrotu na MACD, a od strony fundamentalnej – perspektywa zejścia Żabki z parkietu i zmiany w portfelach dużych inwestorów z ekspozycją na WIG20.