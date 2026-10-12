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Byki tygodnia, czyli spółki z pozytywnymi sygnałami analizy technicznej

Publikacja: 12.10.2026 06:00

Byki tygodnia, czyli spółki z pozytywnymi sygnałami analizy technicznej

Foto: AdobeStock

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Piotr Zając, Finsite.pl

Dino przebija granicę hossy

Kurs akcji właściciela sieci sklepów wzrósł w minionym tygodniu o ponad 6 proc. Skala zwyżek od lipcowego dołka bessy sięga już 33 proc. Notowania przebiły po drodze średnie z 50 i 200 sesji. Kurs próbuje zmienić kierunek długoterminowego trendu ze spadkowego na wzrostowy. Najbliższy opór to szczyt trwającej fali wzrostowej przy 38 zł. Najbliższe wsparcie to lokalny dołek z początku miesiąca przy 33 zł. W krótkim terminie byki od strony technicznej wspiera sygnał zwrotu na MACD, a od strony fundamentalnej – perspektywa zejścia Żabki z parkietu i zmiany w portfelach dużych inwestorów z ekspozycją na WIG20.

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