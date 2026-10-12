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Nowe serce rynku nie zaszkodziło hossie. Jest nowy rekord na GPW

Miniony tydzień na warszawskim parkiecie przejdzie do historii. Nie dlatego, że doszło do jakichś spektakularnych ruchów cenowych, ale dlatego, że giełda wymieniła system transakcyjny.

Publikacja: 12.10.2026 06:00

Nowe serce rynku nie zaszkodziło hossie. Jest nowy rekord na GPW

Foto: Bartek Sadowski/Bloomerg

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Piotr Zając, Finsite.pl

WATS został uruchomiony w poniedziałek 5 października. Zastąpił dostarczany przez NYSE Technologies UTP, który przez 13 lat obsługiwał nasze zlecenia. Podmiana silnika w trakcie jazdy to zawsze potencjalne ryzyko krytycznej awarii, więc zarówno inwestorzy, jak i zarząd GPW mieli niemało stresu. Po pierwszych pięciu sesjiach można jednak uznać, że „swap” się udał. Obroty, po chwilowym spadku z uwagi na mniejszą aktywność zagranicy, która musiała dostosować swoją infrastrukturę, wróciły do 2,5-miliardowej dziennej normy. Mało tego – we wtorek WIG ustanowił nowy rekord historyczny. Nie jest to wprawdzie zasługa WATS, ale tego, że na naszym parkiecie wciąż trwa hossa, która na początku października miała swoje czwarte urodziny.

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