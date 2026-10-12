Nowe serce rynku nie zaszkodziło hossie. Jest nowy rekord na GPW

WATS został uruchomiony w poniedziałek 5 października. Zastąpił dostarczany przez NYSE Technologies UTP, który przez 13 lat obsługiwał nasze zlecenia. Podmiana silnika w trakcie jazdy to zawsze potencjalne ryzyko krytycznej awarii, więc zarówno inwestorzy, jak i zarząd GPW mieli niemało stresu. Po pierwszych pięciu sesjiach można jednak uznać, że „swap” się udał. Obroty, po chwilowym spadku z uwagi na mniejszą aktywność zagranicy, która musiała dostosować swoją infrastrukturę, wróciły do 2,5-miliardowej dziennej normy. Mało tego – we wtorek WIG ustanowił nowy rekord historyczny. Nie jest to wprawdzie zasługa WATS, ale tego, że na naszym parkiecie wciąż trwa hossa, która na początku października miała swoje czwarte urodziny.