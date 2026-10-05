Analizy rynkowe
Notowania
Reklama
Reklama

Niedźwiedzie, czyli spółki z negatywnymi sygnałami analizy technicznej

Publikacja: 05.10.2026 06:00

Niedźwiedzie, czyli spółki z negatywnymi sygnałami analizy technicznej

Foto: Adobestock

Piotr Zając, Finsite.pl

Budimex wraca pod średnią z 200 sesji

Od końca lutego tego roku kurs akcji budowlanej spółki nie poprawił szczytu trendu wzrostowego. Co warte uwagi - dotychczasowe, krótkoterminowe fale spadkowe zatrzymywały się na granicy hossy, czyli średniej z 200 sesji. Aktualna, trwająca od sierpnia, jest jednak silniejsza i w minionym tygodniu sprowadziła wycenę poniżej tej bariery. W porywach kurs sięgał 653 zł, czyli najniższego pułapu od czerwca. W ostatnich dniach nie było negatywnych komunikatów z Budimexu, ale warto przypomnieć, że w tym roku były dwie rekomendacje o negatywnym wydźwięku – jedna sprzedaj, druga redukuj, z cenami docelowymi 562 i 586 zł.

6 zł tygodniowo przez rok!

Skorzystaj z promocji wakacyjnej i zabookuj najlepsze treści na wakacje!

Promocja dotyczy rocznej subskrypcji Parkiet.com.

Subskrybuj teraz! Zaloguj się
Reklama
Reklama
Promowane treści
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama