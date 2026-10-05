Byki tygodnia, czyli spółki z pozytywnymi sygnałami analizy technicznej

Orange Polska wraca nad granicę hossy

Akcje telekomu podrożały w środę o 9,5 proc. do poziomu 14,26 zł. Cena długą białą świecą przebiła średnią z 200 sesji, czyli umowną granicę hossy, a następnie naruszyła 50-sesyjną. W szerszym ujęciu czasowym kurs próbuje zakończyć trwającą od końca lipca korektę długoterminowego trendu wzrostowego. W minionym tygodniu notowaniom mogła pomagać informacja, że telekom sfinalizował przejęcie Nexery, co zwiększa bazę klientów o 800 tys. Zarząd Orange liczy na istotne synergie kosztów i operacyjne wynikające z tej akwizycji. Najbliższy opór to szczyt hossy 16,46 zł. Granica hossy pozostaje wsparciem (obecnie 13,40 zł).