Miesiąc temu pokazywaliśmy w tym miejscu statystyki historyczne WIG, zgodnie z którymi wrzesień to najgorszy miesiąc roku. Średnia zmiana indeksu w tym okresie wynosi -1,5 proc., a w ciągu 35 lat tylko czternaście razy WIG kończył wrzesień wzrostem. Teraz doszedł piętnasty raz. W minionym miesiącu indeks zyskał 3,2 proc. i niejako oszukał przeznaczenie. To był drugi wzrostowy wrzesień z rzędu i jednocześnie drugi w ciągu ostatnich sześciu lat. Co więcej – udało się w minionym miesiącu poprawić rekord historyczny. WIG w porywach rósł do 159 113 pkt.

Reklama Reklama

Moc szerokiego indeksu jest jednak trochę pozorna. Za jego ostatnią siłą stoi przede wszystkim WIG20. Indeks dużych spółek zyskał bowiem we wrześniu 4 proc. i również poprawił ATH. Z kolei mWIG40 i sWIG80 traciły. Pierwszy 0,45 proc., a drugi 2,8 proc. Indeks średnich spółek jest od 27 sierpnia w układzie korekty. Indeks maluchów szczytu hossy nie poprawił natomiast od 2 czerwca. W minionym tygodniu mWIG40 po raz drugi w tym układzie korekty zszedł poniżej średniej 50-sesyjnej, a sWIG80 od dwóch tygodniu jest poniżej 200-sesyjnej, czyli umownej technicznej granicy hossy. Na wykresach obu indeksów widać więc klasyczne sygnały ostrzegające, że podaż zaczyna zdobywać coraz większą przewagę.

Sygnały ostrzegawcze płyną też z innych rynków i otoczenia makro. Rentowności obligacji skarbowych, zarówno amerykańskich jak i europejskich i polskich, śrubują lokalne maksima. EBC, BoJ i Fed podnoszą stopy procentowe. Dolar się umacnia. W geopolityce też o optymizm trudno. USA z Iranem wciąż nie mogą dojść do porozumienia. I choć eksport ropy z Zatoki Perskiej wrócił do poziomów sprzed amerykańskiej inwazji, to rosną obawy, że zablokowane porty irańskie zmuszą przywódców tego kraju do kolejnych ataków na naftową infrastrukturę regionu. Do tego dochodzi regularne niszczenie rafinerii rosyjskich przez drony ukraińskie. W efekcie cena ropy naftowej na globalnych rynkach wciąż trzyma się wysoko, a im dłużej taka sytuacja się utrzyma, tym gorsze mogą być reperkusje gospodarcze, które w końcu może zacząć dyskontować rynek akcji. A może już zaczął to robić?

Jeśli tak, to na razie w niewielkim wymiarze. Skala korekty na wspomnianych indeksach mWIG40 i sWIG80, wynosi obecnie 5-7 proc., więc mieści się w kategorii łagodnego, naturalnego schłodzenia rynku. Statystyki historyczne października wskazują natomiast, że do „zlodowacenia” dojść nie powinno. Otóż średnia zmiana indeksu w październiku jest dodatnia i wynosi 1,8 proc. To plasuje go na miejscu piątym w całej dwunastce, więc można powiedzieć, że październik to taki rynkowy średniak. Warto przy tym zauważyć, że mediana wynosi +2,2 proc., a to dlatego, że na 35 lat w 23 przypadkach październik kończył się wzrostem WIG, a w 12 spadkiem. Średnia wzrostowych październików to +7,4 proc., a średnia spadkowych -9 proc. Tak więc wartość oczekiwana jest teraz po stronie byków. Należy jednak pamiętać, że wyniki przeszłości nie determinują przyszłości, czego dobrym dowodem jest miniony miesiąc.

Zajrzyj na kanał autora: youtube.com/@finsite