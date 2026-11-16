Notowany na Catalyście ogólnopolski deweloper w ciągu trzech kwartałów 2026 r. przekazał mniej mieszkań niż rok wcześniej, co przełożyło się wprost na spadek przychodów i zysków.

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Ronson lokali wydał mniej, ale droższych i z nieco lepszą rentownością

Ronson wydał klucze do 249 lokali, czyli o 49 proc. mniej niż rok wcześniej. Skala spadku przychodów i zysków była nieco mniejsza. Przychody skurczyły się o 37 proc., do 199,4 mln zł. Średnia cena wydanego lokalu wzrosła bowiem z 648,7 tys. zł do 785,3 tys. zł. Do tego marża brutto ze sprzedaży poprawiła się z 33,4 proc. do 34,3 proc. Zysk brutto ze sprzedaży sięgnął 68,3 mln zł, o 35 proc. mniej niż rok wcześniej. Za prawie 42 proc. przychodów odpowiadały lokale z ósmego, ostatniego etapu Miasto Moje na Białołęce.

Wzrosły koszty sprzedaży i marketingu, gorszy był też bilans pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych. Żył operacyjny skurczył się o prawie 54 proc., do 35,3 mln zł. Koszty finansowe lekko spadły, ale bilans przychodów i kosztów był gorszy. Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej skurczył się o 59 proc., do 23,2 mln zł.

Przepływy operacyjne wyniosły ponad 65 mln zł, rok wcześniej były ujemne (91 mln zł).

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Sprzedaż mieszkań lepsza niż rok wcześniej. Październik z dopalaczem

W ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy deweloper sprzedał 381 lokali (wzrost o prawie 11 proc.) o wartości 305,8 mln zł. Na koniec września w ofercie było 577 mieszkań, w tym 25 gotowych (4 proc.).

– W ciągu trzech kwartałów wprowadziliśmy do sprzedaży dwa nowe projekty w Warszawie, w IV kwartale 2026 r. i I kwartale 2027 r. planujemy uruchomienie kolejnych nowych projektów oraz następnych etapów już realizowanych inwestycji – powiedział prezes Boaz Haim. W I połowie przyszłego roku do oferty wejdzie m.in. wieloetapowy Nowy Ursus, największy projekt w trybie lex deweloper.

– W październiku sprzedaż mieszkań przekroczyła założony cel o ponad 28 proc. To ważny sygnał, szczególnie w obecnych warunkach rynkowych, w których klienci dokładnie analizują dostępne możliwości i oczekują dobrze dopasowanej oferty. Duże zainteresowanie odnotowaliśmy w przypadku naszych nowych inwestycji na Białołęce i Bemowie – powiedziała Małgorzata Maziarz, dyrektorka działu sprzedaży.

Cztery serie obligacji

Na Catalyście notowane są trzy serie obligacji Ronsona. W sierpniu 2027 r. zapadają papiery o wartości 60 mln zł, we wrześniu 2028 r. o wartości 160 mln zł, a w grudniu 2029 r. o wartości 130 mln zł.