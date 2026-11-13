Wzrostem kursu o nawet 6,4 proc., do 99,8 zł inwestorzy nagrodzili w piątek rekordowe wyniki finansowe MLP Group. Deweloper i właściciel magazynów wykazał skokowy wzrost przychodów z czynszów w ciągu trzech kwartałów – o prawie 34 proc. rok do roku, do 231 mln zł. Przychody z tytułu usług obsługi nieruchomości wzrosły o 18 proc., do 159 mln zł. EBITDA z wyłączeniem papierowego wyniku z aktualizacji wartości portfela wzrosła o 22 proc., do 195 mln zł.

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Wzrost wyników to efekt zwiększenia pracującej powierzchni oraz indeksacji stawek czynszu.

Szef MLP Group: mocny popyt na magazyny w Polsce i Niemczech

– Rekordowe wyniki potwierdzają skuteczność naszej strategii i siłę modelu biznesowego MLP Group. Perspektywy na naszych kluczowych rynkach pozostają bardzo dobre. W Niemczech popyt na powierzchnie logistyczne i przemysłowe po trzech kwartałach zwiększył się o 28 proc. rok do roku, a w Polsce o około 20 proc. Nearshoring, rosnąca aktywność przedsiębiorstw azjatyckich w Europie oraz potrzeba wzmacniania bezpieczeństwa łańcuchów dostaw tworzą dodatkowe możliwości rozwoju. Z dużym optymizmem patrzymy na końcówkę roku. Oczekujemy, że IV kwartał przyniesie bardzo wysoką aktywność i może okazać się rekordowy pod względem wartości zakontraktowanej powierzchni – skomentował prezes Radosław T. Krochta. Od początku roku spółka podpisała umowy najmu ponad 170 tys. mkw. Już w tym kwartale zawarto umowę najmu 42,5 tys. mkw.

MLP Group stawia magazyny w Polsce, Niemczech, Rumunii i Austrii. Na koniec września w budowie było 141 tys. mkw. powierzchni. MLP szacuje, że po pełnej komercjalizacji zasoby te dostarczą ok. 8,3 mln euro przychodów z najmu rocznie.

Wartość aktywów brutto sięgnęła na koniec III kwartału 7,7 mld zł, a wartość aktywów netto 3,38 mld zł, czyli 140,8 zł na akcję.

Ekspansja na kredyt. MLP stawia na europejski rynek obligacji

W wynikach uwagę zwracają duże koszty finansowe – w skali trzech kwartałów to 220 mln zł wobec 116 mln zł rok wcześniej. MLP jest emitentem obligacji nominowanych w euro. Koszty odsetek wyniosły prawie 113 mln zł, a 69 mln zł to papierowy efekt wyceny długu i różnic kursowych.

Na koniec września zadłużenie z tytułu obligacji sięgało 3,27 mld zł wobec 1,26 mld zł rok wcześniej. W lipcu br. deweloper pozyskał 100 mln euro z kolejnej emisji papierów. Obligacje zapadające w 2029 r. wyceniane są na giełdzie we Frankfurcie nieco powyżej wartości nominalnej, a zapadające w 2031 r. nieco poniżej.