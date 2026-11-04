Waszym zdaniem rynkową przewagę będą miały firmy, które będą w stanie być nie tylko wykonawcami, ale i współinwestorami kontraktów. W Czechach, jako konsorcjant, zdobyliście duże zlecenie na budowę autostrady w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego. W Polsce, mówiąc o PPP, często dodaje się czwarte P – prokuratora. Czy uważa pan, że mentalnie nasi decydenci są przygotowani na taki model finansowania i realizacji kontraktów budowlanych?

W Polsce model PPP nie jest rozwinięty, co jest po prostu naturalnym efektem z uwagi na to, że mamy napływ dużych środków unijnych. Myślę, że ta sytuacja na przestrzeni kolejnej dekady będzie się zmieniała. Fundusze unijne będą koncentrowały się na segmencie militarnym, energetycznym, a będą redukowane, jeśli chodzi o budownictwo infrastrukturalne. My nie mówimy, że PPP zastąpi finansowanie różnych programów – może to być jednak bardzo ważne wsparcie dla wielu inwestycji. Tak to działa na świecie.

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PPP ma jeszcze jeden aspekt. Do tej pory przy inwestycjach skupialiśmy się na fazie projektowania i wybudowania. Teraz dojdzie faza utrzymania infrastruktury. Myślę, że to będzie szczególnie ważne w przypadku obiektów dual use – szeroko rozumianych schronów, które w czasie pokoju pełnią inne funkcje, np. boiska, garażu.

Jeśli formuła PPP będzie opłacalna dla zamawiających, nie widzę powodu, dlaczego w Polsce nie miałaby być stosowana.

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Czeski kontrakt PPP dotyczy autostrady – nasze doświadczenia z koncesjami autostradowymi nie budzą dobrych skojarzeń.

Musimy grubą kreską oddzielić to, co zawierane było dekady temu, w innych okolicznościach. Przypomnę tylko, że było to na lata przed uchwaleniem obowiązującej obecnie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym. Świat nie stoi w miejscu, modele finansowe i modele rozbudowy infrastruktury zupełnie się zmieniły. W czeskim kontrakcie koncesjonariusz otrzymuje przez 28 lat miesięczne wynagrodzenie za dostępność autostrady – nie po jego stronie jest ruch i opłaty na bramkach. W USA do bezpłatnych autostrad dobudowuje się płatne pasy ekspresowe (fast lane). Możliwości jest wiele.

Czy jesteśmy zdolni do realizacji megainwestycji? Jest dużo zamieszania wokół Portu Polska – nie tylko z finansowaniem. Z postępowania na budowę terminala wycofało się jedno z konsorcjów. Mowa była o przerzucaniu nieproporcjonalnego ryzyka na wykonawcę. Wy dalej uczestniczycie w grze. Czy PP to projekt podwyższonego ryzyka?

Ja tego nie potwierdzam. Uważam, że ten projekt jest dobrze zarządzany i uważam, że doświadczona firma, która potrafi realizować złożone inwestycje, doskonale potrafi sobie poradzić z projektem w takiej skali i stopniu skomplikowania. Przypomnę, że realizowaliśmy przebudowę dworca Warszawa Zachodnia, gdzie codziennie przejeżdżały pociągi.

Terminal PP to nie jest kontrakt dla wszystkich. To duże wyzwanie, na budowę będą de facto cztery lata, co oznacza przerób rzędu 2 mld zł rocznie i konieczność posiadania do dyspozycji 10 tys. pracowników. Dlatego staramy się o zlecenie w konsorcjum ze Strabagiem.

Czy cele finansowe przedstawione w strategii – średnioroczny wzrost przychodów o 8 proc., rentowność EBITDA rzędu ponad 6 proc. wobec 6,7 proc. w latach 2015-2025 – nie są zbyt konserwatywne? W czwartek, w dniu prezentacji strategii, kurs akcji zareagował spadkiem. W kolejnych dniach wycena wzrosła.

Reakcja giełdy była pewnym zaskoczeniem, ale być może nie wszyscy na spokojnie przeanalizowali materiały. Rozumiem, że rekordowa, 9,5-proc. rentowność operacyjna uzyskana w 2025 r. mogła rozbudzić apetyty, ale my cały czas mówimy o średnim poziomie. Nawet zakładając stabilną marżę EBITDA odnosimy ją przecież do rosnących przychodów, więc nominalnie zakładamy wzrost zysków.

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W ostatnim czasie dużo było o sytuacji na przetargach, walce cenowej i o odwołaniach. Czy to się poprawiło?

Mówiąc wprost, jest dalej źle i wrześniowy spadek produkcji budowlano-montażowej jest tego dowodem. Postępowania przetargowe dalej utykają w odwołaniach, co dla Skarbu Państwa oznacza konsekwencje finansowe – jeśli rok trwa ustalenie, kto wygrał przetarg. Zmiana prawa zamówień publicznych jest potrzebna. Jesteśmy aktywni w Czechach. Czy tam są odwołania? Nie, a przecież przetargów jest mnóstwo. Trzeba mieć naprawdę mocne uzasadnienie do tego, żeby złożyć odwołanie.