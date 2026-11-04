Artur Popko, prezes Grupy Budimex
W Polsce model PPP nie jest rozwinięty, co jest po prostu naturalnym efektem z uwagi na to, że mamy napływ dużych środków unijnych. Myślę, że ta sytuacja na przestrzeni kolejnej dekady będzie się zmieniała. Fundusze unijne będą koncentrowały się na segmencie militarnym, energetycznym, a będą redukowane, jeśli chodzi o budownictwo infrastrukturalne. My nie mówimy, że PPP zastąpi finansowanie różnych programów – może to być jednak bardzo ważne wsparcie dla wielu inwestycji. Tak to działa na świecie.
PPP ma jeszcze jeden aspekt. Do tej pory przy inwestycjach skupialiśmy się na fazie projektowania i wybudowania. Teraz dojdzie faza utrzymania infrastruktury. Myślę, że to będzie szczególnie ważne w przypadku obiektów dual use – szeroko rozumianych schronów, które w czasie pokoju pełnią inne funkcje, np. boiska, garażu.
Jeśli formuła PPP będzie opłacalna dla zamawiających, nie widzę powodu, dlaczego w Polsce nie miałaby być stosowana.
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Musimy grubą kreską oddzielić to, co zawierane było dekady temu, w innych okolicznościach. Przypomnę tylko, że było to na lata przed uchwaleniem obowiązującej obecnie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym. Świat nie stoi w miejscu, modele finansowe i modele rozbudowy infrastruktury zupełnie się zmieniły. W czeskim kontrakcie koncesjonariusz otrzymuje przez 28 lat miesięczne wynagrodzenie za dostępność autostrady – nie po jego stronie jest ruch i opłaty na bramkach. W USA do bezpłatnych autostrad dobudowuje się płatne pasy ekspresowe (fast lane). Możliwości jest wiele.
Ja tego nie potwierdzam. Uważam, że ten projekt jest dobrze zarządzany i uważam, że doświadczona firma, która potrafi realizować złożone inwestycje, doskonale potrafi sobie poradzić z projektem w takiej skali i stopniu skomplikowania. Przypomnę, że realizowaliśmy przebudowę dworca Warszawa Zachodnia, gdzie codziennie przejeżdżały pociągi.
Terminal PP to nie jest kontrakt dla wszystkich. To duże wyzwanie, na budowę będą de facto cztery lata, co oznacza przerób rzędu 2 mld zł rocznie i konieczność posiadania do dyspozycji 10 tys. pracowników. Dlatego staramy się o zlecenie w konsorcjum ze Strabagiem.
Reakcja giełdy była pewnym zaskoczeniem, ale być może nie wszyscy na spokojnie przeanalizowali materiały. Rozumiem, że rekordowa, 9,5-proc. rentowność operacyjna uzyskana w 2025 r. mogła rozbudzić apetyty, ale my cały czas mówimy o średnim poziomie. Nawet zakładając stabilną marżę EBITDA odnosimy ją przecież do rosnących przychodów, więc nominalnie zakładamy wzrost zysków.
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Mówiąc wprost, jest dalej źle i wrześniowy spadek produkcji budowlano-montażowej jest tego dowodem. Postępowania przetargowe dalej utykają w odwołaniach, co dla Skarbu Państwa oznacza konsekwencje finansowe – jeśli rok trwa ustalenie, kto wygrał przetarg. Zmiana prawa zamówień publicznych jest potrzebna. Jesteśmy aktywni w Czechach. Czy tam są odwołania? Nie, a przecież przetargów jest mnóstwo. Trzeba mieć naprawdę mocne uzasadnienie do tego, żeby złożyć odwołanie.
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