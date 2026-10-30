Piątkowe walne zgromadzenie akcjonariuszy budowlanej spółki przegłosowało długo wyczekiwaną emisję ratunkową z zachowaniem prawa poboru.

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Projekty uchwał o emisji ratunkowej

W czwartek wieczorem Acciona (ma 62 proc. akcji) i OFE PZU „Złota Jesień” (ma 19,1 proc. akcji) zaprezentowały zaktualizowane projekty uchwał.

Hiszpanie zaproponowali emisję 136-190 mln papierów po 2,75 zł (czyli o wartości 374-522 mln zł, a więc na poziomie luki finansowej szacowanej przez zarząd). Wniosek OFE PZU mówił o emisji do 100 mln walorów po cenie nie mniejszej niż 2,75 zł.

Prezes Jorge Calabuig Ferre zarekomendował uchwałę autorstwa Acciony, oceniając, że to zapewni spółce pożądany zastrzyk kapitału, a przed rozwodnieniem inwestorów chroni mechanizm prawa poboru. Mniejszościowi inwestorzy argumentowali podczas dyskusji, że lepiej sterować wartością emisji, dostosowując cenę, a nie liczbę akcji. Jeden z inwestorów indywidualnych zaproponował uchwałę w wersji OFE PZU (emisja 1-100 mln akcji), ale z minimalną ceną emisyjną 3,75 zł.

Po południu, tuż przed głosowaniem, kurs Mostostalu na GPW sięgał 3,88 zł.

Przewodniczący zaproponował, by jako pierwsza rozpatrywana była propozycja Acciony – jako najdalej idąca. Uchwała uzyskała 74,62 proc. głosów poparcia, zabrakło więc niewiele (75 proc.).

Uchwała w wersji inwestora indywidualnego także przepadła.

Przed przystąpieniem do głosowania wersji OFE PZU Acciona poprosiła o możliwość modyfikacji tej propozycji. Przewodniczący wyraził wątpliwość, czy na etapie otwartego głosowania jest to możliwe. Ponieważ OFE PZU przystał na zmiany, projekt zgłoszono jeszcze raz. Obecni na zgromadzeniu dostali materiały na piśmie. Zmodyfikowanego projektu nie odczytano (z kontekstu wynika, że chodziło o pewne szczegóły dotyczące prawa poboru, a nie ceny i liczby akcji). Uchwała została podjęta.

Do uchwały dwóch inwestorów indywidualnych zgłosiło sprzeciwy.

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