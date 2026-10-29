Największa spółka budowlana w kraju z wielką pompą zaprezentowała strategię rozwoju do 2030 r. Budimex ocenia, że do 2035 r. polski rynek budowlany urośnie o 7-10 proc. Ambicją grupy jest, by jej wzrost był szybszy. Impreza odbyła się na terenie Aeroklubu Warszawskiego nieprzypadkowo – w przyszłość Budimex chce lecieć na dwóch silnikach.

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Czytaj więcej Budownictwo Budimex pisze strategię. Potrzebne są nowe kompetencje We wrześniu budowlana grupa pokaże strategię rozwoju. Rynek w przyszłości będzie wymagać od firm gotowości do działania w formule „finansuj i buduj”.

Budimex składa pięć obietnic

Prezes Artur Popko zaprezentował filary strategii mówiąc, że to deklaracje składane inwestorom.

Po pierwsze, do 2030 r. przychody grupy mają urosnąć o 30 proc. – Wierzymy w ten cel, będziemy przy tym podpisywać kontrakty dbając o rentowność – powiedział Popko. Podkreślił, że skala planowanych inwestycji w Polsce, Czechach i Niemczech daje takie możliwości. W samej Polsce wartość programów inwestycyjnych w infrastrukturze i budownictwie ogólnym (tu np. centra danych) to 1,62 bln zł.

Grupa ma lecieć na dwóch silnikach. Pierwszy, stabilny, to rynek inwestycji infrastrukturalnych w Polsce, gdzie Budimex wypracował bardzo mocną pozycję – rola dróg będzie się w naturalny sposób zmniejszać, motorem będzie kolej.

Drugi silnik to cały wachlarz: prace wokół Portu Polska, atom – rozumiany jako projekty w Polsce, ale i za granicą, koleje dużych prędkości, centra danych, energetyka. Budimex wiele obiecuje sobie po formule partnerstwa publiczno–prywatnego. Przewagą grupy ma być zdolność do bycia współinwestorem dużych projektów, nie tylko wykonawcą. Jak zaznaczył prezes Popko, funduszy z UE będzie ubywało, dlatego znaczenia może nabierać model PPP. Budimex, jako konsorcjant, zdobył właśnie wielki kontrakt drogowy w tej formule w Czechach. – Zachęcamy inwestorów do korzystania z tej możliwości w Polsce – powiedział Popko.

Druga deklaracja to wzrost przychodów w latach 2026-2030 rzędu 8 proc. średniorocznie (6,3 proc. w latach 2015-2025).

Po trzecie, grupa chce utrzymać marżę EBITDA rzędu ponad 6 proc. wobec 6,7 proc. w latach 2015-2025. – Wolimy podać konserwatywne szacunki – wyjaśnił Popko.

Po czwarte, udział rynków zagranicznych w przychodach ma sięgać 10-15 proc.

Po piąte, Budimex ma dalej z jednej strony inwestować we wzrost, a z drugiej dzielić się zyskami z akcjonariuszami. Firma nazywa siebie dywidendowym arystokratą – zyski wypłaca już od 18 lat.

Jest jeszcze rezerwa

Odnosząc się do drugiej deklaracji, prezes zaznaczył, że tempo wzrostu może być większe, rzędu 10 proc., ale strategia konserwatywnie nie uwzględnia pewnych potencjalnych możliwości w Polsce oraz krajach ościennych (Czechy, Niemcy, Słowacja, Litwa, Łotwa i Estonia), gdzie finansowanie nie jest jeszcze zapewnione. W latach 2030-2035 to rynek wart potencjalnie 1 bln zł.

Otwartym tematem jest Ukraina – pod warunkiem zakończenia działań wojennych.

Tymczasem na GPW kurs Budimeksu spadał o maksymalnie 2,1 proc., do 685,2 zł.