Rozwój działalności kolejowej nie zaczął się od pierwszego kontraktu, tylko od decyzji o zbudowaniu własnych zespołów i specjalistycznego parku maszynowego. Wchodząc w budownictwo tunelowe spółka postawiła na współpracę z partnerem technologicznym i uczyła się na kolejnych realizacjach. Rozpoczęcie robót na terenie przyszłej elektrowni jądrowej w Choczewie poprzedziły kilkuletnie przygotowania. W każdym z tych obszarów schemat był podobny: najpierw inwestycja w ludzi, sprzęt i know-how, potem kontrakty, przy których to zaplecze procentuje.

I dziś Budimex korzysta z tego zaplecza przy największych inwestycjach infrastrukturalnych, a jednocześnie poszerza zakres swojego zaangażowania. Projekty energetyki odnawialnej i partnerstwa publiczno-prywatnego łączą wiedzę wykonawczą z finansowaniem oraz zarządzaniem infrastrukturą w okresie jej użytkowania. To kierunek rozwoju oparty na doświadczeniu firmy, która potrafi zarówno prowadzić duże budowy, jak i uczestniczyć w przedsięwzięciu przez cały jego cykl życia.

Kolej wymagała własnego zaplecza

Budimex wykorzystał skalę osiągniętą w budownictwie drogowym do rozwoju kolejnych obszarów działalności. W kolejnictwie potrzebował jednak osobnych zespołów i specjalistycznego wyposażenia. Firma inwestowała w maszyny i rozwijała zespoły odpowiedzialne za realizację prac kolejowych. Już w 2018 r. jej Oddział Kolejowy zatrudniał około 300 osób i dysponował około 100 jednostkami sprzętu.

Dziś te kompetencje wykorzystuje również poza Polską. Na Łotwie Budimex uczestniczy w budowie Rail Baltica jako partner konsorcjum ERB RAIL, w którym ma 30 proc. udziału. Specjalizacja rozwijana na krajowych kontraktach pozwoliła firmie wejść do realizacji jednego z największych przedsięwzięć transportowych w regionie.

Przejście od inwestowania w zaplecze do jego wykorzystania za granicą pokazuje, jak Budimex rozwija nowe obszary biznesu. Buduje zasoby, sprawdza je w realizacji i rozszerza skalę ich zastosowania. Kolejny kontrakt daje wówczas możliwość wykorzystania zorganizowanych już zespołów, sprzętu i doświadczenia.

Tunele: partnerstwo przyspiesza rozwój

W budownictwie tunelowym Budimex sięgnął po inny sposób rozwijania specjalizacji. Przy projekcie Podłęże-Piekiełko połączył własne zaplecze z doświadczeniem Gülermaku. Wspólna realizacja pozwala zdobywać wiedzę technologiczną podczas prowadzenia robót i wykorzystywać ją na kolejnych odcinkach.

Prace przy tunelach pod Pisarzową stworzyły podstawę dla następnych zadań na trasie Szczyrzyc–Tymbark. Do kolejnego kontraktu przechodzą maszyny, zaplecze prefabrykacji i doświadczenie zespołów. Mostostal Kraków zapewnia zaplecze produkcji segmentów obudowy tuneli, laboratorium Budimeksu prowadzi badania materiałowe, a Budimex Kolejnictwo ma wykonać roboty torowe. Nowa specjalizacja korzysta więc z zasobów kilku jednostek Grupy.

Taki model pozwala rozwijać możliwości wykonawcze bez konieczności samodzielnego budowania od podstaw każdej dziedziny wiedzy. Budimex wnosi organizację, zasoby i doświadczenie infrastrukturalne, a partnerstwo uzupełnia je o specjalistyczną technologię. Kolejne wspólne realizacje utrwalają te umiejętności w zespołach.

– Mamy zaplecze, które pozwala podejmować się dużych i złożonych inwestycji. Potrafimy też ocenić, jakie dodatkowe umiejętności są potrzebne przy konkretnym projekcie i skutecznie je pozyskać. Tak rozwijaliśmy działalność kolejową i tunelową. Zdobyte doświadczenie wykorzystujemy przy następnych kontraktach, rozszerzając zakres zadań, za które możemy odpowiadać – mówi Artur Popko, prezes zarządu Budimeksu.

Atom: przygotowania przeszły w realizację

W Choczewie firma wykorzystuje doświadczenie w dużych pracach infrastrukturalnych przy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. Dla Bechtel Polska wykonuje roboty ziemne i przygotowuje teren inwestycji. Za obecnym kontraktem stoi wcześniejszy rozwój zespołu i organizacji do udziału w tym przedsięwzięciu.

Budimex wszedł na ten rynek z konkretnym zakresem odpowiedzialności. Realizacja robót daje mu możliwość poznawania wymagań sektora jądrowego, zasad współpracy i sposobu koordynacji inwestycji. To doświadczenie będzie miało znaczenie przy ocenie kolejnych zadań, z których każde wymaga odpowiednich kwalifikacji i zaplecza.

Dla polskiej gospodarki ważne jest również to, jak szerokie kompetencje krajowe firmy zdobędą podczas budowy elektrowni. Powierzone im zadania tworzą referencje, rozwijają zespoły i angażują dostawców. Wykorzystanie tego dorobku przy następnych inwestycjach może przedłużyć gospodarcze efekty programu jądrowego poza sam okres budowy.

Kapitał i odpowiedzialność na lata

Rozszerzaniu specjalizacji towarzyszy zmiana roli Budimeksu w inwestycjach. Grupa angażuje własny kapitał, organizuje finansowanie i odpowiada za funkcjonowanie gotowych obiektów. Kompetencje wykonawcze wykorzystuje więc także po stronie inwestora.

Ten model rozwija w energetyce odnawialnej. Powołana wspólnie z Ferrovialem spółka BXF Energia zajmuje się rozwojem projektów i produkcją energii. Grupa zdobywa doświadczenie obejmujące przygotowanie przedsięwzięcia, finansowanie, budowę oraz eksploatację instalacji. Dla farmy fotowoltaicznej Kamelia w gminie Mszczonów pozyskała 63,7 mln zł finansowania w mBanku.

Własna inwestycja wymaga podejmowania decyzji z perspektywy całego okresu jej funkcjonowania. Dobór technologii i jakość wykonania wpływają na późniejszą niezawodność, koszty utrzymania i organizację pracy obiektu. Wiedza z budów pomaga przewidywać te konsekwencje, a doświadczenie inwestorskie pozwala uwzględniać je już przy przygotowaniu projektu.

– Łączymy kompetencje techniczne, finansowe i operacyjne. Dzięki temu możemy angażować się w przedsięwzięcie od jego przygotowania po wieloletnią eksploatację. Rozwijamy ten model na podstawie własnych projektów i doświadczeń z partnerstwa publiczno-prywatnego. To daje nam podstawę do podejmowania kolejnych inwestycji w Polsce i za granicą – mówi Artur Popko.

Z Wrocławia na czeską D35

Budimex ma już doświadczenie w łączeniu finansowania, budowy i eksploatacji infrastruktury publicznej. Spółka Budimex Parking Wrocław zaprojektowała i sfinansowała parking przy Hali Stulecia, otwarty w 2014 r. Zgodnie z umową koncesyjną ma być jego operatorem do 2042 r.

Projekt autostrady D35 w Czechach otwiera możliwość wykorzystania tych kompetencji na większą skalę. W październiku 2026 r. tamtejsze Ministerstwo Transportu wybrało ofertę konsorcjum z udziałem Budimeksu w postępowaniu obejmującym projektowanie, budowę, finansowanie, eksploatację i utrzymanie drogi. Budimex ma 10 proc. udziału w konsorcjum koncesyjnym, a jego czeska spółka ma objąć 40 proc. udziału w konsorcjum wykonawczym. Przewidziany okres koncesji wynosi 28 lat. Decyzje projektowe i budowlane trzeba więc oceniać przez ich wpływ na wieloletnie użytkowanie drogi. Dla Grupy przedsięwzięcie łączy ekspansję zagraniczną z rolą inwestora uczestniczącego w całym cyklu projektu.

Kompetencje zostają i pracują dalej

Po zakończeniu dużej budowy pozostają zespoły, wiedza techniczna, sprawdzone metody organizacji i relacje z dostawcami. Kolejne kontrakty pozwalają zachować ten dorobek i zwiększać jego wartość. Zagraniczne zamówienia dają mu szersze zastosowanie – doświadczenie zdobyte podczas modernizacji polskiej infrastruktury pomaga realizować inwestycje na innych rynkach.

W tym tkwi gospodarcze znaczenie eksportu kompetencji. Krajowe programy inwestycyjne mogą tworzyć trwałą podstawę rozwoju przedsiębiorstw, specjalistów i partnerów zdolnych konkurować za granicą. Budimex wykorzystuje tę możliwość, rozwijając działalność opartą na wiedzy inżynierskiej i zarządzaniu złożonymi przedsięwzięciami.

Grupa łączy dziś kompetencje wykonawcy i inwestora, a doświadczenia z własnych projektów energetycznych oraz PPP obejmują cały cykl życia przedsięwzięcia - od przygotowania i finansowania, przez projektowanie i budowę, po wieloletnią eksploatację i utrzymanie infrastruktury. Ten model ma już oparcie w realizowanych przedsięwzięciach. Zbudowane zasoby oraz umiejętność zdobywania nowych specjalizacji pozwalają Budimeksowi podejmować szerszą odpowiedzialność za inwestycje i rozwijać działalność na kolejnych rynkach.

Materiał partnera: Budimex