Materiał powstał we współpracy z Budimex SA

Roczne przychody Budimeksu przekraczają 9 mld zł, portfel zamówień jest bliski 18 mld zł i wiąże się nie tylko z inwestycjami drogowymi: także z budową i modernizacją linii kolejowych czy budową obiektów energetycznych. Spółka realizuje kontrakty także za granicą, m.in. w Czechach, Słowacji, Niemczech i w krajach bałtyckich.

To głównie poza krajem Budimex był najbardziej znany w początkach swojego istnienia: powstała w 1968 r. Centrala Handlu Zagranicznego Budownictwa „Budimex” zajmowała się eksportem polskich usług budowlanych, m.in. do Azji i Afryki. Te doświadczenia nabrały szczególnego znaczenia, gdy po 1989 r. Polska zaczęła rozwijać gospodarkę rynkową. Możliwości przedsiębiorstw i ich szans na dalszy rozwój zależały już nie od arbitralnych decyzji z zewnątrz, ale np. od możliwości zaopatrzenia się w niezbędne materiały, szybkości i jakości dostaw czy zdolności dopasowania się do bieżących potrzeb. Budimex zaczął więc wykorzystywać swoje zdolności na rynku krajowym.

UE dała nowe szanse

Ich rozwój przyspieszyła zmiana organizacji firmy: w 1992 r. Budimex został sprywatyzowany, trzy lata później wszedł na warszawską giełdę, a w 2000 r. jego inwestorem strategicznym został Ferrovial. Połączenie kilku spółek, w tym Dromeksu, doprowadziło w 2002 r. do powstania Budimeksu Dromex. A skupienie w ramach jednego organizmu zespołów i zasobów kilku firm zwiększyło możliwości realizowania dużych kontraktów.

Jeszcze więcej szans przyniosło przystąpienie Polski do Unii Europejskiej, otwierając dostęp do unijnych funduszy pozwalających przyspieszyć inwestycje infrastrukturalne. Budimex modernizował istniejącą sieć drogową, a także budował nowe odcinki dróg ekspresowych i autostrad, w tym autostrady A2 i A4. Za podpisywanymi kontraktami szły zamówienia dla dostawców, rozbudowa zaplecza technicznego firmy i zlecanie nowych zadań inżynierom. Ten rozwój firmy i jej pęczniejący portfel zamówień rozkręcały działalność współpracujących z Budimeksem innych branż, np. transportu.

Kolejnych specjalizacji wymagały prace przy kolei. Budimex modernizował linię nr 7 Warszawa–Lublin na odcinkach Otwock–Pilawa, Pilawa–Dęblin i Dęblin–Nałęczów. Przy przebudowie Warszawy Zachodniej musiał godzić rozległe roboty z utrzymaniem ruchu na jednej z najważniejszych stacji w kraju.

Rozwój usług, turystyki i spotkań biznesowych zwiększał zapotrzebowanie na inwestycje w kolejnych obszarach: budowę lotnisk, dworców kolejowych i obiektów użyteczności publicznej. Przygotowania do Euro 2012 dodatkowo przyspieszyły część przedsięwzięć. Konsorcjum Budimeksu i Ferrovial Agroman modernizowało Wrocław Główny, a Budimex wraz z DORACO wybudował drugi terminal pasażerski portu lotniczego w Gdańsku. W dorobku firmy znalazły się również Centrum Kongresowe ICE Kraków, Arena Lublin i gmach Muzeum Historii Polski.

Nie tylko drogi i kolej

– Unijne fundusze pomagały nam budować przewagę konkurencyjną. Każdy kolejny kontrakt wymagał podnoszenia standardów i kwalifikacji. Inwestowaliśmy w ludzi, sprzęt i organizację pracy, a także w relacje z partnerami. Te kompetencje są dziś fundamentem, na którym opieramy wzrost spółki oraz możliwość realizacji pionierskich – mówi Artur Popko, prezes zarządu Budimeksu.

Przykładem jest Gdańsk, gdzie głębokowodny terminal T3 Baltic Hub powstał na 36 hektarach nowego terenu: konsorcjum Budimeksu i DEME uczestniczyło w przedsięwzięciu obejmującym utworzenie sztucznej wyspy, pogłębienie dna morskiego i budowę nabrzeża, co znacząco zwiększyło zdolności przeładunkowe.

Tego rodzaju kompetencje zostały wykorzystane przy budowie zbiornika Racibórz Dolny, który we wrześniu 2024 r. odegrał istotną rolę w ograniczaniu skutków powodzi w dorzeczu Odry. Jego budowę kończyło konsorcjum Budimeksu i Ferrovial Agroman. Doświadczenie spółki i jej zdolności do realizacji przedsięwzięć na styku budownictwa i technologii przemysłowych sprawdziły się także w energetyce: w 2014 r. Budimex, w konsorcjum z partnerami, rozpoczął realizację nowego bloku w Elektrowni Turów.

Skala realizowanych w polskiej gospodarce inwestycji infrastrukturalnych i przemysłowych wymaga wielu przedsiębiorstw. Grupa Budimex zatrudnia ponad 8,5 tys. osób, a przy realizacji kontraktów współpracuje z około 15 tys. partnerów, dostawców i podwykonawców. Materiały, transport i specjalistyczne usługi zamawiane na potrzeby budów tworzą rynek dla firm z wielu branż.

– Stawiamy na local content, bo wydatki na inwestycje powinny pozostawiać po sobie nie tylko gotową infrastrukturę, ale także trwały potencjał gospodarczy. To podatki odprowadzane w Polsce, miejsca pracy, współpraca z krajowymi dostawcami i rozwój kompetencji, które można wykorzystać przy kolejnych projektach – podkreśla prezes Budimeksu. W ciągu dziesięciu lat Budimex odprowadził do budżetu państwa ponad 1,5 mld zł podatku CIT, a w okresie czterech lat łączna kwota odprowadzonych podatków CIT, PIT i VAT przekroczyła 2,6 mld zł.

Nowa transformacja

Dziś Polska potrzebuje infrastruktury dla transformacji energetycznej i cyfrowej, gdyż dostęp do energii, sprawnego transportu i usług przetwarzania danych przyspiesza rozwój przemysłu i przyciąga nowe przedsięwzięcia technologiczne. Budimex odpowiada na te potrzeby, poszerzając zarówno specjalizacje wykonawcze, jak i działalność inwestycyjną. W sierpniu 2026 r. spółka podpisała z Bechtel Polska kontrakt o wartości 208,9 mln zł netto na roboty ziemne i przygotowanie terenu pod pierwszą polską elektrownię jądrową w Choczewie. Z kolei w ramach programu Port Polska pozyskała zamówienia na budowę fundamentów głębokich lotniskowego terminala, przebudowę układu melioracyjnego wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym oraz budowę kolektora ściekowego z pompownią, ich utrzymaniem i eksploatacją.

Materiał powstał we współpracy z Budimex SA