Węgierski miliarder Tibor Veres jest większościowym właścicielem Grupy Wing, która wezwała do sprzedaży wszystkich akcji spółki Echo Investment
Węgierska spółka Wing ogłosiła zapowiadane wezwanie do sprzedaży wszystkich akcji firmy Echo Investment. Cena to – również zgodnie z zapowiedziami – 5,2 zł, czyli minimalna dozwolona przez ustawę (tu: średni kurs z 3 miesięcy). Wing kontroluje 62,4 proc. papierów i zakup pozostałych kosztowałby 808 mln zł. Zapisy będą przyjmowane od 30 października do 30 listopada.
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Celem wezwania nie jest wcale delisting dewelopera. „Intencją wzywającego jest zwiększenie zaangażowania kapitałowego. Wzywający zamierza utrzymać akcje spółki w obrocie na GPW i kontynuować strategię wspierania spółki w realizacji programu długoterminowego wzrostu” – podano w komunikacie.
Wing chce jednak większych uprawnień na poziomie statutu: jak długo będzie mieć co najmniej 33 proc. akcji, chce mieć prawo powoływania i odwoływania większości członków rady nadzorczej oraz wskazywania przewodniczącego, a także powoływania i odwoływania prezesa. Wing uzależnia zakup akcji w wezwaniu od przyjęcia przez walne zgromadzenie zmian w statucie bez sprzeciwów i protestów, przed 30 listopada.
Podobne statutowe uprawnienia znajdziemy u innych deweloperów. Prezes i założyciel Marvipolu Mariusz Książek ma je, jak długo kontroluje przynajmniej 33,34 proc. akcji. Statut Murapolu nadaje uprawnienia każdemu, kto kontroluje 33,3 proc. walorów, a statut firmy Dom Development każdemu, kto posiada co najmniej 50,1 proc.
Wing chce także zawarcia z Echem umowy o współpracy strategicznej, m.in. regulującej rozliczenia finansowe za doradztwo.
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Grupa Wing jest strategicznym inwestorem Echa od 2019 r. Grupa Echo stoi na kilku nogach: notowany oddzielnie na GPW Archicom prowadzi biznes mieszkaniowy. Samo Echo buduje nieruchomości komercyjne, m.in. w joint venture z AFI Europe w kwartale Towarowa 22 w Warszawie. Echo ma też po 30 proc. udziałów w platformach PRS i akademikowej. Zbycie w tym roku nieruchomości komercyjnych ma przełożyć się na wpływ 650 mln zł wolnej gotówki.
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