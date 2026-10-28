Największa w Polsce grupa budowlana w ciągu trzech kwartałów 2026 r. wypracowała 7,06 mld zł przychodów, o 10 proc. więcej niż rok wcześniej. Zysk brutto ze sprzedaży wzrósł o ponad 13 proc., do 896 mln zł (marża zwiększyła się z 12,3 do 12,7 proc.). Zysk operacyjny wyniósł 516 mln zł – niewiele więcej niż rok wcześniej, a zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 432 mln zł, o 2 proc. mniej rok do roku. Na osłabienie wyniku operacyjnego wpłynęła głównie strata z tytułu utraty wartości należności i kaucji sięgająca 58,5 mln zł – to głównie konsekwencja ugody z PGE.

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Na koniec września wartość portfela zamówień Budimeksu sięgała 17,3 mld zł, a w poczekalni były kontrakty za 4 mld zł.

W czwartek Budimex powie więcej o rynku i perspektywach. Tego dnia odbędzie się standardowa konferencja wynikowa, a ponadto ogłoszenie strategii średnioterminowej.

Czytaj więcej Budownictwo Budimex pisze strategię. Potrzebne są nowe kompetencje We wrześniu budowlana grupa pokaże strategię rozwoju. Rynek w przyszłości będzie wymagać od firm gotowości do działania w formule „finansuj i buduj”.

Budimex systematycznie zwiększa udział przychodów z ościennych rynków

Przychody z generalnego wykonawstwa w ciągu dziewięciu miesięcy 2026 r. wyniosły 6,31 mld zł, o 7,8 proc. więcej niż rok wcześniej. Zysk brutto ze sprzedaży zwiększył się o 6,3 proc., do 762 mln zł – pierwsza marża wyniosła 12,1 wobec 12,2 proc.

Gros wyniku zapewnił polski rynek, systematycznie rośnie rola działalności w państwach ościennych – tu udział w przychodach wzrósł z 10,7 do 13 proc. Na czele są Niemcy (275 mln zł), Czechy (221 mln zł) i Słowacja (134 mln zł). W tym roku pojawiły się pierwsze przychody z Estonii.

Segment usług zanotował wzrost przychodów o 17,5 proc., do 788 mln zł, a zysku brutto ze sprzedaży o prawie 21 proc., do 136 mln zł. Rentowność wzrosła z 16,8 do 17,2 proc. Na segment składa się głównie spółka FB Serwis zajmująca się utrzymaniem budynków i dróg oraz zagospodarowywaniem odpadów.

W samym III kwartale przychody Budimeksu wyniosły 2,83 mld zł, a zysk operacyjny 207 mln zł.

– Wyniki za III kwartał pokazały mocne przychody, ale na poziomie zysku operacyjnego były nieco poniżej oczekiwań („tylko” porównywalny wynik rok do roku). Należy jednak zwrócić uwagę na wzrost pozycji rezerw na straty na kontraktach, co miało istotny wpływ na wykazaną marżę w segmencie budowlanym – skomentował w porannym biuletynie Krzysztof Pado, analityk DM BDM. – Segment usługowy pokazał mocny wzrost EBIT rok do roku (niska baza na marży). Na plus mocny cash flow operacyjny w tym okresie, w dużej mierze sygnalizowany już przez spółkę przy poprzednim kwartale – dodał.

Model przyszłości według Budimeksu: spółki budowlane z potencjałem bycia współinwestorami będą preferowane

– Wzrost sprzedaży segmentu budowlanego grupy został osiągnięty głównie w obszarze budownictwa kolejowego i drogowego. Mimo niekorzystnych warunków pogodowych panujących w I kwartale, produkcja wygenerowana w II i III kwartale była zauważalnie większa. Jest to konsekwencją wysokiego oraz dobrze zdywersyfikowanego portfela zamówień, w którym większość kluczowych kontraktów przeszła z fazy projektowania w fazę realizacji, co będzie miało przełożenie na wysokie przeroby produkcyjne w kolejnych kwartałach – skomentował w komunikacie prezes Artur Popko. – W warunkach ograniczonej podaży przetargów i silnej presji konkurencyjnej, spółka koncentruje się na utrzymaniu efektywności operacyjnej i optymalnym wykorzystaniu zasobów wykonawczych. Rosnący udział przychodów generowanych poza Polską wskazuje na stopniowe wzmacnianie międzynarodowej obecności grupy oraz postępującą dywersyfikację źródeł przychodów – dodał.

W Czechach ważnym krokiem był wybór oferty konsorcjum z udziałem Budimeksu w postępowaniu na budowę autostrady D35 w formule PPP z 28-letnią koncesją. Łączna wartość oferty wynosi około 12,8 mld zł. – Po uzyskaniu wymaganych zgód i podpisaniu umów będziemy uczestniczyć w projekcie jako wykonawca i inwestor. To dla nas możliwość rozwijania kompetencji w finansowaniu infrastruktury, które chcemy wykorzystywać również w Polsce – podkreślił prezes Popko. – Planowane w Polsce inwestycje w energetyce, kolei i infrastrukturze lotniskowej tworzą warunki do rozwoju branży w kolejnych latach. Najważniejsze jest dziś przełożenie planów inwestycyjnych na przewidywalny harmonogram przetargów, podpisywania umów i rozpoczynania robót. Przesuwanie postępowań ogranicza bieżącą liczbę zamówień i nasila konkurencję cenową. Może również prowadzić do kumulacji prac w kolejnych latach, kiedy wiele inwestycji będzie jednocześnie potrzebować tych samych specjalistów, materiałów i sprzętu. Z perspektywy wykonawców kluczowe są więc stabilne, wieloletnie finansowanie oraz realistyczne harmonogramy zamawiających. Pozwalają one wcześniej przygotować zespoły i zaplecze, zaplanować zakupy oraz współpracę z podwykonawcami. Ważne pozostają również sprawność procedur odwoławczych i odpowiedni podział ryzyka w długoterminowych kontraktach – zaznaczył.