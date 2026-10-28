Budowlana grupa prognozuje, że w 2027 r. wypracuje 4,6-5,1 mld zł skonsolidowanych przychodów i 300-330 mln zł wyniku EBITDA (zysk operacyjny plus amortyzacja). Fundamentem szacunku jest portfel zamówień o wartości blisko 9 mld zł oraz założenie pozyskania dodatkowych kontraktów w ramach rządowych programów inwestycyjnych przy stabilnej sytuacji makroekonomicznej.

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W I połowie 2026 r. sprzedaż sięgnęła 1,45 mld zł (wzrost o 20 proc.). W 2025 r. 2,95 mld zł, a EBITDA 199 mln zł. W latach 2022-2024 Mirbud był w stanie osiągać najwyżej 3,3 mld zł przychodów.

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Agresywne ofertowanie zbudowało Mirbudowi portfel, ale kosztem marż

Podane przez spółkę prognozy przewyższają oczekiwania analityków. 9 września ukazały się dwa raporty. Analitycy DM BDM założyli, że w 2027 r. Mirbud wypracuje 3,66 mld zł przychodów wobec 3,26 mld zł w bieżącym, a EBITDA wyniesie 199 mln zł wobec 196 mln zł. DM Trigon przyjął, że przychody w przyszłym roku sięgną 4 mld zł, a EBITDA wyniesie 224 mln zł wobec odpowiednio 3,54 mld zł i 203 mln zł w roku bieżącym.

Spółka liczy na większe przychody i lepszą rentowność EBITDA: 6,5 proc., podczas gdy analitycy 5,4 proc.

– Zwracamy uwagę, że spółka zakłada, oprócz realizacji bieżącego portfela, także pozyskanie dodatkowych kontraktów w ramach rządowych programów inwestycyjnych. Spółka nie określiła, na ile obecny portfel pokrywa założone w prognozie przychody na 2027 r. – komentuje Krzysztof Pado, analityk DM BDM. – Spółka nie podała wprost, czy prognozy uwzględniają jakieś transakcje M&A. Podano jedynie, że prognoza została sporządzona przy założeniu realizacji bieżącej strategii rozwoju grupy – dodaje.

Analityk odbiera komunikat Mirbudu pozytywnie. – Realizacja takich wyników istotnie przekroczyłaby bieżące oczekiwania rynkowe. Pytanie jednak, czy są tu zaszyte jakieś przejęcia oraz kiedy i jaką wartość nowych kontraktów spółka musi pozyskać, aby uzupełnić portfel – mówi Pado. – W najbliższym czasie planowane jest np. złożenie ofert w przetargu na terminal CPK (termin to obecnie 9 listopada – był już kilka razy przesuwany) czy kilku dużych przetargach dla PKP PLK. Wyjaśnić może się też sprawa realizacji kontraktu dla EMP, gdzie spółka ma list intencyjny – mówi Pado.

W raporcie z 9 września analityk David Sharma zwracał uwagę, że Mirbud w ostatnich latach dość agresywnie wyceniał swoje oferty na przetargach, co ostatecznie znalazło swoje odzwierciedlenie w niższej rentowności w latach 2024-2025. Choć w 2026 r. rentowność się poprawiła, to bieżąca kontraktacja Mirbudu cały czas wydaje się analitykowi relatywnie agresywna, co skłania do ostrożnych oczekiwań wobec rentowności szczególnie w 2028 r., kiedy zakładany jest wzrost kosztów wykonawstwa. „W rezultacie, mimo oczekiwanego przez nas bardzo mocnego wzrostu przychodów w latach 2027-2028, spodziewamy się wzrostu EBITDA o 10-11 proc., co plasuje się poniżej średniej naszych prognoz dla innych spółek z sektora” – podkreślił Sharma.

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Mirbud nie wyklucza przejęć, by przyspieszyć wzrost poza drogami

Na koniec września wartość portfela zamówień grupy wynosiła dokładnie 8,83 mld zł, z czego na budownictwo infrastrukturalne przypadało 7,52 mld zł – w tym drugi w historii, a pierwszy większy kontrakt z segmentu kolejowego o wartości 202 mln zł.

Na budownictwo kubaturowe przypadało 1,32 mld zł – to głównie obiekty użyteczności publicznej (w tym dla wojska) i logistyczno-przemysłowe.

Rok wcześniej wartość portfela sięgała 8,86 mld zł, z czego 7,18 mld zł przypadało na infrastrukturę (drogową).

Choć w założeniach prognozy nie ma o tym mowy, Mirbud pracuje nad powiększeniem grupy – nie tylko w branży kolejowej, ale także w energetycznej i prefabrykacji. Niedawno spółka przyjęła program obligacji o wartości do 600 mln zł. Pierwsza transza ma zostać uplasowana wśród inwestorów kwalifikowanych do końca tego roku.