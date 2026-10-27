O nawet 9,8 proc., do 3,76 zł, przy obrotach rzędu 0,3 mln zł, taniały w poniedziałek akcje Mostostalu Warszawa. Zwiększona podaż wystąpiła od początku sesji. Inwestorzy zareagowali na wieści w piątek wieczorem. Główny akcjonariusz, hiszpańska Acciona, dostał zgodę Komisji Nadzoru Finansowego na ogłoszenie wezwania następczego z ceną co najmniej 2,75 zł za akcję, czyli znacznie poniżej średnich (3,6 zł z trzech miesięcy i 3,82 zł z sześciu). Był to pierwszy wniosek do KNF w takiej sprawie o tak kompleksowym charakterze.

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Jaką wartość godziwą ma Mostostal Warszawa?

Obowiązek ogłoszenia wezwania do sprzedaży wszystkich akcji jest na razie potencjalny. Byłby konsekwencją emisji, o której akcjonariusze będą rozmawiać na walnym zgromadzeniu w piątek. Temat ratunkowego podwyższenia kapitału jest od wielu miesięcy na tapecie, ale Acciona (ma 62 proc. akcji) i OFE PZU „Złota jesień” (19,1 proc.) nie mogą dojść do porozumienia w sprawie parametrów. Hiszpanie jakiekolwiek wsparcie kapitałowe Mostostalu uzależniali od zgody KNF na ustawowy wyjątek przy wyznaczaniu ceny w wezwaniu. Wniosek rozpatrywany był od maja, kiedy średni kurs Mostostalu z sześciu miesięcy sięgał 6,7 zł.

Acciona chciała wezwania po 1 zł za akcję, powołując się na raport firmy Deloitte, która wyceniła wartość godziwą spółki na 0 zł. Wartość akcji oszacowana metodą dochodową oraz majątkową przyjmowała bowiem wartości ujemne.

KNF nakazała sporządzenie dodatkowej wyceny przez SWGK, który to biegły oszacował wartość godziwą na 2,75 zł za akcję. Ta wycena nie opierała się na metodzie dochodowej czy majątkowej, lecz została oszacowana na podstawie danych transakcyjnych z okresu trzech miesięcy poprzedzających dzień wyceny skorygowanych o odpowiednie dyskonto wynikające z ograniczonej płynności w obrocie akcjami spółki.

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W piątek kolejne walne zgromadzenie na temat ratunkowej emisji akcji

30 października odbędzie się dokończenie zwołanego na 6 października kolejnego już walnego zgromadzenia w sprawie ratunkowej emisji akcji. Zarząd szacuje lukę finansową na 375-520 mln zł.

Pierwszy projekt uchwały mówi o podwyższeniu kapitału o 375-520 mln zł przez emisję 375-520 akcji z wyłączeniem prawa poboru, dla inwestorów kwalifikowanych, z pierwszeństwem dla właścicieli pakietów dających co najmniej 0,5 proc. głosów. Drugi to wariant z zachowaniem prawa poboru.

Swoje propozycje przedstawił OFE PZU. Fundusz sugeruje mniejsze rozwodnienie: emisję 1-100 mln akcji z wyłączeniem lub zachowaniem prawa poboru, po cenie emisyjnej nie niższej niż 4,57 zł.

Po południu w poniedziałek ukazało się oświadczenie Hiszpanów. „Acciona z zadowoleniem przyjmuje decyzję KNF dotyczącą ceny w wezwaniu i potwierdza swoje zaangażowanie w dokapitalizowanie spółki. Planowane podwyższenie kapitału jest niezbędne dla wzmocnienia bilansu spółki, poprawy jej sytuacji płynnościowej i kapitałowej, zapewnienia ciągłości działalności operacyjnej oraz ograniczenia ryzyka restrukturyzacji lub niewypłacalności. Stanowi kluczowy krok umożliwiający Mostostalowi Warszawa kontynuowanie normalnej działalności operacyjnej, rozwiązanie problemów płynnościowych, odbudowę kapitałów własnych oraz stworzenie bardziej stabilnych podstaw finansowych na przyszłość” – czytamy w oświadczeniu. Acciona zaapelowała do wszystkich o nieblokowanie emisji.

Kłopoty z płynnością z przyczyn poza kontrolą spółki

Mostostal Warszawa popadł w tarapaty związane z płynnością z przyczyn, jak podtrzymuje zarząd, niezależnych. Pozytywna decyzja KNF świadczy o tym, że argumenty były przekonujące. Skorzystanie z ustawowego wyjątku wymaga bowiem dowiedzenia, że znaczne pogorszenie sytuacji finansowej lub majątkowej spółki było efektem zdarzeń lub okoliczności, których firma nie mogła przewidzieć lub nie mogła im zapobiec. Kłopoty na kontraktach tłumaczone więc były siłą wyższą (wojna na Ukrainie, zakłócenia w łańcuchu dostaw, wzrost cen energii, inflacja) lub brakiem współpracy z zamawiającymi. Głośne było odstąpienie Mostostalu od kontraktu z GDDKiA na budowę odcinka S19.

Na koniec czerwca zobowiązania krótkoterminowe grupy przewyższały aktywa obrotowe o ponad 21 mln zł, a kapitał własny grupy wynosił minus 6,3 mln zł. W sprawozdaniu półrocznym audytor zastrzegł, że występuje znacząca niepewność, która może budzić poważne wątpliwości co do zdolności grupy do kontynuacji działalności. Zwrócił na to uwagę zarząd, który jednak założył kontynuację działalności.