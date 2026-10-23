Komisja Nadzoru Finansowego od maja rozpatrywała wniosek Acciony o zgodę na ustawowy wyjątek odnośnie do ceny w wezwaniu, które byłoby konsekwencją objęcia akcji w ramach planowanej emisji ratunkowej w Mostostalu Warszawa. Hiszpanie ocenili, że wartość godziwa akcji budowlanej spółki to 1 zł. Powoływali się na raport biegłego – jego ustalenia zostały ujawnione w piśmie KNF. Firma Deloitte Assurance Polska sp. z o.o. sp. k. oszacowała wartość godziwą na dzień 20 maja na 0 (zero) zł.

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Wobec wątpliwości względem wyceny Deloitte’a urząd KNF zlecił w sierpniu wycenę SWGK Audyt Polska sp. z o.o., która zakończyła się werdyktem 2,75 zł. W konsekwencji Acciona musiała zmodyfikować wniosek, zmieniając cenę z 1 zł na 2,75 zł.

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„Cena godziwa jednej akcji spółki, która została ustalona w wycenie SWGK, nie opiera się ostatecznie na metodzie dochodowej czy majątkowej (wyniki tych wycen miały bowiem wartość ujemną), lecz jest oszacowana na podstawie danych transakcyjnych (tj. na podstawie średniej ceny akcji spółki wyrażonej ważoną wolumenem obrotu z okresu trzech miesięcy poprzedzających dzień wyceny) skorygowanych o odpowiednie dyskonto wynikające z ograniczonej płynności w obrocie akcjami spółki.

W opinii Komisji, taka cena akcji pozwoli zabezpieczyć interesy wszystkich akcjonariuszy. Z jednej strony umożliwi bowiem akcjonariuszom mniejszościowym spółki wyjście z inwestycji po cenie odpowiadającej wartości godziwej, z drugiej zaś strony, uwzględni również interes strony jako akcjonariusza większościowego, umożliwiając mu dokapitalizowanie spółki zgodnie z intencją wyrażoną we wniosku” – czytamy w piśmie KNF.

Obecny kurs Mostostalu Warszawa to 4,18 zł. Dokończenie walnego zgromadzenia w sprawie ratunkowej emisji odbędzie się 30 października.