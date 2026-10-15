Głównym celem zarządu MFO pozostaje obecnie wzrost wykorzystania potencjału produkcyjnego oraz przełożenie poniesionych nakładów inwestycyjnych na rosnący i powtarzalny wolumen sprzedaży. Równolegle spółka koncentruje się na poprawie efektywności operacyjnej i rentowności, głównie poprzez rozwój sprzedaży eksportowej i asortymentu oferowanych produktów oraz kontrolę zapasów i kapitału obrotowego.

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MFO chce w coraz większym stopniu wykorzystywać swoje moce

– Spółka zakończyła duży etap inwestycyjny związany z budową drugiego zakładu i posiada dziś znacznie większy potencjał produkcyjny niż kilka lat temu. Najważniejszym zadaniem jest obecnie wykorzystanie tych mocy i zwiększenie udziału nowych produktów w sprzedaży – informuje Jakub Czerwiński, członek zarządu MFO.

Spółka zakończyła budowę i uruchomiła produkcję w nowym zakładzie o powierzchni 30 tys. mkw. w ubiegłym roku. Inwestycję o wartości ponad 160 mln zł zrealizowała w sochaczewskim Boryszewie. Poza budową hal oraz instalacji produkcyjnych i serwisowych objęła ona przebudowę bocznicy kolejowej.

Przedsięwzięcie sfinansowano z kredytu inwestycyjnego, leasingu i środków własnych. Dodatkowo dzięki realizacji inwestycji w ramach Specjalnej Łódzkiej Strefy Ekonomicznej spółka otrzymała wsparcie w postaci ulgi podatkowej wynoszącej 40 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji, czyli 38,8 mln zł. Zakładano, że dzięki inwestycji roczne zdolności produkcyjne MFO wzrosną o 105 tys. ton, do 280 tys. ton, a oferta produktowa spółki zostanie rozszerzona. Ponadto miała pozwolić na pełniejsze wykorzystanie możliwości rozwoju transportu kolejowego, w tym na uruchomienie przewozów intermodalnych.

Czerwiński zwraca uwagę, że dzięki dywersyfikacji biznesu MFO sprzedaje swoje produkty do wielu branż i krajów, a żaden pojedynczy odbiorca nie odpowiada za więcej niż 6 proc. przychodów. To ogranicza zależność od pojedynczych klientów czy rynków.

– Jednocześnie otoczenie pozostaje wymagające i bardzo zmienne. Ceny stali, regulacje handlowe, koszty energii, sytuacja europejskiego budownictwa oraz tempo odbudowy gospodarki niemieckiej mogą mieć istotny wpływ na warunki działalności w kolejnych kwartałach – twierdzi Czerwiński.

Eksport ma być jednym z głównych obszarów wzrostu MFO

Zarząd zapewnia, że od wielu lat rozwija model oparty na dywersyfikacji geograficznej i produktowej. W I połowie tego roku eksport odpowiadał za 52 proc. sprzedaży spółki. Największym zagranicznym rynkiem zbytu były Niemcy, na które przypadało 18 proc. łącznej sprzedaży. Firma wysłała także znaczne ilości produktów do Hiszpanii, Włoch, Francji, Rumunii, Holandii i Belgii oraz na Litwę.

Również w kolejnych latach eksport ma być jednym z głównych obszarów dalszego wzrostu MFO. Zarząd koncentruje się przede wszystkim na realizacji dostaw do krajów Europy Zachodniej i Południowej. – Kilka krajów europejskich przedstawia dla rynku budowlanego optymistyczne prognozy na kolejne kwartały. Jednocześnie Polska nadal jest bardzo ważnym rynkiem, szczególnie dla nowych grup produktowych i dla sprzedaży związanej z rozwojem produkcji w Boryszewie – twierdzi Czerwiński.

Z ostatnich danych wynika, że MFO wypracowało w I połowie tego roku 390,5 mln zł przychodów (wzrost o 14,8 proc.) oraz 8,9 mln zł zysku netto (+13,2 proc.). W strukturze sprzedaży największy udział miały profile okienne (48 proc.), profile spawane (25 proc.) i profile specjalne (19 proc.). Szczególnie dobre wyniki zanotowano w II kwartale, do czego przyczynił się sezonowy wzrost popytu. Ponadto zmieniały się warunki konkurencji na europejskim rynku stali, m.in. w związku z ograniczeniem taniego importu spoza UE.

Mimo poprawy wyników finansowych kurs akcji MFO na GPW spada. W środę na otwarciu sesji inwestorzy handlowali walorami spółki po 28,8 zł. Tymczasem dwa miesiące temu przekraczał 34 zł, sześć miesięcy temu sięgał 36 zł, a w styczniu był powyżej 40 zł.