Budujący w pięciu aglomeracjach deweloper, który niedawno wrócił na GPW, podał, że w III kwartale zakontraktował 767 lokali. To o 1 proc. mniej niż rok wcześniej i o 16 proc. więcej kwartał do kwartału. W tym roku deweloper chętnie posługuje się terminem „kontraktacja” – oznacza to płatne rezerwacje. Według tej metodologii Robyg zarysował cel roczny w prospekcie emisyjnym.

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W ciągu dziewięciu miesięcy spółka znalazła nabywców na 2047 mieszkań, o 14 proc. więcej niż rok wcześniej. Cel na cały rok to sprzedaż 2,8-3 tys. lokali wobec 2570 rok wcześniej.

Implikuje to sprzedaż w IV kwartale na poziomie 750-950 mieszkań.

Jeśli chodzi o umowy deweloperskie, spółka zawarła ich w III kwartale 803, a narastająco 2053, o 19 proc. więcej niż wartość raportowana rok wcześniej (w komunikacie prasowym podano jednak dynamikę 17 proc.).

– Robyg znajduje się dziś w bardzo dobrym momencie rozwoju. Rosnąca sprzedaż, coraz większa liczba realizowanych i przekazywanych mieszkań oraz ambitne cele kontraktacji pokazują, że konsekwentnie budujemy skalę naszej działalności. Bardzo dobrze oceniamy tempo realizacji tegorocznych założeń, a jednocześnie patrzymy dalej – chcemy stopniowo zwiększać sprzedaż do około 4,5-5 tys. lokali rocznie. Fundamentem tego wzrostu jest nie tylko atrakcyjna oferta, ale również silny bank ziemi i możliwość uruchamiania kolejnych projektów w największych miastach Polski. Powrót na GPW i pozyskanie około 402 mln zł z emisji akcji dodatkowo wzmacniają nasze możliwości inwestycyjne – skomentował Oscar Kazanelson, przewodniczący rady nadzorczej.

W IPO Robyga w wakacje cena sprzedaży akcji została ustalona po budowie księgi popytu na 34 zł – o 5,6 proc. mniej niż wynosiła cena maksymalna. Bieżąca wycena to 30 zł.

Według prognoz JLL w IV kwartale można się spodziewać stymulacji sprzedaży mieszkań promocjami i chęcią jak najlepszego zamknięcia przez firmy roku obrotowego. 2027 r. może jednak przynieść lekki spadek sprzedaży z uwagi na otoczenie makroekonomiczne i geopolityczne oraz pogorszenie nastrojów konsumenckich. W 2026 r. deweloperzy powinni sprzedać w siedmiu największych miastach ok. 50 tys. mieszkań wobec 37,2 tys. mieszkań po dziewięciu miesiącach, z czego 12,5 tys. w III kwartale.