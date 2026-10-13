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Elektrotim będzie musiał powalczyć o wyższe marże

Dwa rozczarowujące kwartały sprawiły, że wśród inwestorów pojawiły się wątpliwości. Czy ich obawy są słuszne?

Publikacja: 13.10.2026 06:00

Elektrotim będzie musiał powalczyć o wyższe marże

Foto: facebook.com/elektrotimsa/

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Jacek Mysior

Nastawienie inwestorów do akcji Elektrotimu uległo schłodzeniu po niedawnej publikacji wyników za II kwartał. Od tamtej pory notowania są w korekcie, która oddaliła kurs od sierpniowego szczytu o prawie 20 proc. Mimo cofnięcia akcje mogą pochwalić się blisko 40-proc. stopą zwrotu od początku 2026 roku. Czy trwająca korekta może być dobrą okazją do zakupu akcji spółki?

Co prawda coraz grubszy portfel zleceń Elektrotimu daje perspektywę znaczącego wzrostu przychodów w kolejnych latach, ale rynek ma spore obawy o rentowność. Zdaniem Krzysztofa Pado, analityka DM BDM nie są one bezzasadne. – Wyniki Elektrotimu za II kwartał 2026 r.  kolejny raz nie zachwyciły. Jednocześnie portfel spółki na koniec III kwartału przekroczy 1 mld zł, podwajając się w porównaniu z końcem 2025 roku. Do końca bieżącego roku możliwe są rozstrzygnięcia w przetargach, które mogą jeszcze wyraźnie rozbudować portfel (m.in. w obszarze magazynów energii). Z jednej strony dotychczasowa trajektoria wyników skłania nas do obniżenia oczekiwań wynikowych na 2026 rok. Z drugiej, spółka zbudowała już solidną bazę uprawdopodobniającą mocny wzrost przychodów w okresie 2027-28 – wskazuje Krzysztof Pado, analityk DM BDM.

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