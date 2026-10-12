Według wstępnych szacunków, spółka Ghelamco Invest – emitent obligacji notowanych na Catalyście – w I półroczu poniosła 359 mln zł straty netto, a kapitały własne sięgnęły 353 mln zł pod kreską. Sprawozdanie ma się ukazać 14 października. Do tego czasu handel obligacjami jest zawieszony.

Reklama Reklama

Czytaj więcej Obligacje Handel obligacjami Ghelamco na Catalyście zawieszony Deweloper już wcześniej zapowiedział przesunięcie publikacji raportu na 14 października, czyli po wymaganym przepisami terminie.

Zarząd Ghelamco: straty papierowe, niezwiązane z przepływami pieniężnymi

Zarząd powtórzył, że niedawna sprzedaż biurowca The Bridge i zmiana strategii wobec pozostałych projektów deweloperskich poskutkowały koniecznością zmiany metodologii wyceny pożyczek wewnątrzgrupowych udzielonych przez Ghelamco Invest, co z kolei skutkowało aktualizacją wyceny tych pożyczek i w konsekwencji stratami.

„Aktualizacja wyceny pożyczek wewnątrzgrupowych ma charakter niegotówkowy i nie jest bezpośrednio związana z przepływami pieniężnymi w bieżącym okresie sprawozdawczym. Sytuacja w zakresie przepływów pieniężnych zostanie przedstawiona w sprawozdaniu finansowym” – zaznaczyła spółka w komunikacie.

Jednocześnie belgijska spółka matka, Ghelamco Group, zapewniła o 50 mln euro finansowania na transakcje wewnątrz grupy w latach 2027 i 2028.

Nowy model działalności Ghelamco przewiduje sprzedaż projektów deweloperskich z banku ziemi inwestorom i pełnienie funkcji dewelopera tychże projektów. Ghelamco wstępnie sprzedało projekt warszawskiego biurowca Chopin Tower bankowi BNP Paribas za 54,4 mln euro. Zamknięcie jest spodziewane w IV kwartale, budowa ma ruszyć w 2027 r. Podobna umowa negocjowana jest z potencjalnym inwestorem II etapu kompleksu Vibe.

Czytaj więcej Budownictwo Obligatariusze Ghelamco nie mogą spać spokojnie Sytuacja finansowa belgijsko-polskiej grupy pozostaje napięta. Założyciel Ghelamco szuka kupców na kolejne nieruchomości ze swojego portfela, by za...

Obligatariusze Ghelamco szacują ryzyko

Od wiosny zeszłego roku obligacje Ghelamco są notowane na Catalyście z bardzo dużym dyskontem. Gros papierów jest w rękach funduszy, ale niektóre serie kierowane były do inwestorów detalicznych – biorąc pod uwagę wartość obrotów sprzedawanie papierów ze stratami przypisuje się właśnie inwestorom indywidualnym zaniepokojonym i zniecierpliwionym coraz bardziej zawiłą strukturą zadłużenia belgijsko-polskiej grupy.

We wrześniu 2025 r. i w lutym 2026 r. grupie udało się w znacznej mierze zrolować zapadające serie – nowe papiery wyemitowały dwie spółki celowe, Kemberton i Sobieski. Grupa ma problem z wywiązywaniem się z różnych ustaleń z inwestorami tych obligacji, co jednak nie powoduje żądania wcześniejszego wykupu (chodzi m.in. o sprzedaż zagranicznych aktywów związanych z Paulem Gheysensem, szefem i założycielem Ghelamco).

Łączny dług Ghelamco Investu z tytułu obligacji to 788 mln zł i 5 mln euro, a łącznie z papierami wyemitowanymi przez spółki celowe w ramach rolowania – 1,14 mld zł. W lutym 2027 r. zapadają papiery spółki Sobieski o wartości 134,4 mln zł. W kolejnych miesiącach zapadają serie wyemitowane przez Ghelamco Invest: w marcu o wartości 405 mln zł, w październiku o wartości 125 mln zł, w listopadzie o wartości 23 mln zł, a w grudniu o wartości 5 mln euro.