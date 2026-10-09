Po latach przygotowań ruszyła budowa luksusowego apartamentowca Roma Tower. Jaki jest harmonogram tej inwestycji, kiedy ruszy sprzedaż mieszkań?

Rozpoczęliśmy tę inwestycję w 2011 r., na chyba jedynej działce w śródmieściu Warszawy z planem miejscowym przewidującym budownictwo mieszkaniowe. Podaliśmy dwie istotne informacje. Po pierwsze, zawarliśmy umowę z firmą Strabag o wartości 840 mln zł i prace budowlane rozpoczęły się 2 października – zgodnie z kontraktem potrwają raptem 50 miesięcy, a mówimy o 170-metrowym wieżowcu.

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Poinformowaliśmy również o pozyskaniu kolejnego inwestora do projektu. To spółka Akipia – jednym z jej udziałowców jest Michal Strnad, jedna z najbardziej majętnych osób w Europie Środkowej. To świadczy też o zaufaniu do polskiej gospodarki – i do tego projektu w szczególności. To także bardzo dobra wiadomość dla potencjalnych nabywców apartamentów, dla banków finansujących projekt – więc oczywiście jesteśmy bardzo zadowoleni.

Poza tym, że prace budowlane potrwają 50 miesięcy, będziemy musieli wykończyć wszystkie apartamenty pod klucz. Zakładamy, że sprzedaż zabierze około 6,5 roku. Sprzedaż rozpoczniemy w II kwartale 2027 r., wtedy też pokażemy wizualizację budynku i wnętrz.

W projekt zaangażowane są BBI Development oraz belgijski deweloper Liebrecht & wooD, grunt wniosła Archidiecezja Warszawska, teraz dołącza Akipia. Jaki jest rozkład udziałów w przedsięwzięciu?

Docelowy udział BBI Development w projekcie to 20 proc. Ponadto, wraz z naszym partnerem, firmą Liebrecht & wooD, jesteśmy inwestorem zastępczym, odpowiadamy za prace architektoniczne, komercjalizację, zarządzanie projektem i inne usługi związane z realizacją tego wymagającego projektu.

Na koncie macie apartamentowiec Złota 44, kiedy był on realizowany, rynek wieżowców premium praktycznie nie istniał. Teraz mamy co najmniej kilka projektów pozycjonowanych jako wieże mieszkalne z wysokiej półki. Pytanie, jak głęboki jest rynek mieszkań luksusowych?

Czy projektów luksusowych jest rzeczywiście tak dużo? Nie sądzę. Trzeba odróżnić segment premium i segment prawdziwie luksusowy. W segmencie premium rzeczywiście dużo się dzieje i bardzo dobrze – Warszawa się rozwija, więc tylko się trzeba cieszyć. Projekty prawdziwie luksusowe są teraz na rynku może dwa i to są budynki o małej skali. Kolejna kwestia to lokalizacja – południowe Śródmieście to lokalizacja wyjątkowa. O luksusie będzie też stanowić poziom wykończenia i udogodnień, m.in. basen i ośmiometrowa oranżeria, loggie w mieszkaniach.

Jeśli chodzi o chłonność i głębokość rynku, raporty mówią o tym, że największy wzrost osób ultrazamożnych – czyli z aktywami rzędu 30 mln USD, w ostatniej dekadzie podwoił się w Polsce do 3 tys., więc dodając członków rodzin mówimy o kilkunastu tysiącach osób. W najbliższych pięciu latach liczba ultrazamożnych ma urosnąć do 5 tys., czyli z rodzinami to 20 tys. osób. Roma Tower to zaledwie 300 apartamentów.

Czy nastawiacie się na rodzimych klientów – tacy dominowali w przypadku Złotej 44, czy też polski rynek może przyciągnąć zagranicznych nabywców?

Rynek się zmienia, jeszcze 10-15 lat temu żaden polski budynek mieszkaniowy nie mógł zaistnieć na rynku międzynarodowym. Po prostu było za wcześnie. Wszyscy wiemy, jaki Polska ma teraz dobry, uzasadniony PR. Sądzimy, że Roma Tower będzie mogła wyjść na ten rynek międzynarodowy. Zakładamy, że nabywców niezwiązanych z Polską może być nawet kilkanaście proc. Spodziewamy się też podobnego odsetka osób z zagranicy w jakiś sposób powiązanych z naszym krajem.

W portfelu BBI Development jest Centrum Praskie Koneser – projekt wielofunkcyjny, oddany w 2018 r. BBI ma 40 proc. udziału, resztę Liebrecht & wooD. Kiedy planujecie wyjście z inwestycji, czy będziecie szukać kupca na całość, czy jednak na poszczególne komponenty?

Koneser to 9 funkcji w jednym kompleksie, poza częścią mieszkaniową to 54 tys. mkw. biur, centrum handlowe z dużym naciskiem na gastronomię, hotel Moxy, centrum konferencyjne i wystawiennicze, Muzeum Polskiej Wódki oraz Google Campus. Jesteśmy gotowi na sprzedaż tego projektu, byliśmy zresztą gotowi już na początku 2020 r. – ale przyszła pandemia, potem wojna, inflacja. Nieruchomości komercyjne od ponad 6 lat są w stanie pewnego zawieszenia – z jednej strony pod względem aktywności deweloperów, z drugiej funduszy lokujących w budynki. To zresztą przełożyło się na lukę podaży biur, dzięki czemu dobre biurowce są praktycznie w pełni wynajęte, tak jest w Koneserze – tu WALT, czyli średni czas trwania umowy najmu, przekracza 5,5 roku.

Dopiero niedawno zaczęły być uruchamiane nowe, nieliczne inwestycje biurowe. Przede wszystkim wreszcie zaczęły być dokonywane pierwsze duże transakcje sprzedaży obiektów. Rynek inwestycyjny zatem powoli odżywa. Miejmy nadzieję, że sprzedaż Konesera nastąpi w nieodległym czasie.

Na jakim etapie jest centrum hotelowo-rekreacyjne nad Jeziorem Łańskim – to projekt we współpracy z Archidiecezją Warmińską?

Teren objęty jest planem miejscowym, od którego było odwołanie do WSA, ale wygraliśmy w NSA. Procedury planistyczne są w toku, zakładamy, że w przyszłym roku mogłoby nastąpić rozpoczęcie tego projektu.

Biegły zwrócił uwagę w opinii do raportu półrocznego, że jest duża nadwyżka krótkoterminowych zobowiązań nad aktywami. W lutym zapadają obligacje o wartości 45 mln zł, gdzie marża to aż 7,75 pkt. proc.

Nadwyżka zobowiązań krótkoterminowych to jest coś, co zdarza się w każdej firmie. Ta nadwyżka zresztą znikła po transakcji związanej z Roma Tower.

Jeśli chodzi o obligacje, to jeszcze kilka lat temu mieliśmy zadłużenie na poziomie 110 mln zł, więc ono sukcesywnie spada i obecnie jest niewielkie w stosunku do naszych aktywów, sam Koneser to ogromna wartość.

Co do marży – proszę pamiętać, że obligacje były emitowane dwa lata temu, kiedy rynek był wymagający. W ostatnim czasie otoczenie się poprawiło – przy refinansowaniu będziemy chcieli z pewnością zawalczyć o lepsze warunki.