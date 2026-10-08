Do końca tego roku zarząd Megaronu, spółki specjalizującej się w produkcji chemii budowlanej, chce skupić się na realizacji kilku kluczowych zadań. Wśród nich jest m.in. wzrost sprzedaży eksportowej, kontynuacja programu motywacyjnego skierowanego do specjalistów zajmujących się wykańczaniem wnętrz oraz rozwój nowej grupy produktowej w ramach asortymentu wyrobów dekoracyjnych. Kolejne cele to rozbudowa oferty o produkty komplementarne, rozwój sprzedaży internetowej, uporządkowanie i ukierunkowanie komunikacji marketingowej oraz koncentracja działań sprzedażowych na sieciach handlowych o najwyższym potencjale rozwojowym.

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Megaron obserwuje spowolnienie koniunktury

Firma pytana, czy obecnie widzi większe perspektywy rozwoju i zwiększenia sprzedaży w Polsce, czy w eksporcie, odpowiada, że w równym stopniu koncentruje swoje działania na obu tych rynkach. Poza naszym krajem jest to przede wszystkim Wielka Brytania oraz wybrane kraje Europy Zachodniej. W tym kontekście szczególną uwagę poświęca poszerzeniu oferty, jak i poszukiwaniu nowych, kluczowych dystrybutorów materiałów budowlanych.

Jak w całej branży, kluczowe znaczenie dla Megaronu mają zawirowania geopolityczne oraz koniunktura gospodarcza. – Począwszy od maja 2022 r. spółka obserwuje istotne spowolnienie koniunktury na krajowym rynku nieruchomości, które bezpośrednio przyczynia się do spadku popytu na materiały budowlane i wykończeniowe. Czynniki te skutkują m.in. istotnym obniżeniem rentowności spółki – przyznaje Mariusz Sikora, członek zarządu Megaronu.

Dodaje, że po okresowym, częściowym ożywieniu koniunktury na rynku krajowym w III kwartale 2024 r., przez cały 2025 r. oraz I półrocze tego roku spółka odnotowuje dalszy spadek zapotrzebowania na swoje główne produkty. Co gorsza, niekorzystna sytuacja rynkowa prawdopodobnie będzie miała miejsce również w kolejnych kwartałach.

Działalności nie ułatwia niestabilna sytuacja w rejonie Zatoki Perskiej. Będący jej efektem wzrost cen ropy oraz produktów ropopochodnych, a w szczególności wzrost kosztów transportu oraz cen zakupu polimerów, niekorzystnie wpływa na wypracowywane przez firmę wyniki finansowe.

Megaron liczy na wzrost sprzedaży nowych produktów

– W celu zapobieżenia możliwym krótkotrwałym zakłóceniom w ciągłości dostaw kluczowych surowców, zarząd podjął decyzję o zwiększeniu poziomu ich zapasów w celu zabezpieczenia ciągłości produkcji, a także rozpoczął proces wdrażania podwyżek cen oferowanego przez spółkę asortymentu. Jednocześnie zarząd stoi na stanowisku, że przedłużająca się niestabilna sytuacja geopolityczna może przyczynić się do dalszego pogarszania się koniunktury w gospodarce krajowej, jak i na rynkach zagranicznych, na których obecna jest spółka – twierdzi Sikora.

Z ostatnich danych wynika, że w I połowie tego roku Megaron wypracował 20,4 mln zł przychodów i 0,36 mln zł zysku netto. W efekcie w ujęciu rok do roku sprzedaż spadła o 3,9 proc., a zysk wzrósł o 75 proc. Zniżka przychodów to następstwo słabego popytu na krajowym rynku materiałów budowlanych i wykończeniowych. Z kolei zysk netto udało się poprawić dzięki bieżącemu monitorowaniu ponoszonych przez spółkę kosztów oraz osiąganej marży. Zarząd Megaronu szans na poprawę przyszłych wyników sprzedażowych upatruje głównie w ofercie nowych produktów dekoracyjnych, które zostały wprowadzone do sprzedaży latem tego roku.