– Kluczowym wyzwaniem i celem Reino jest skala biznesu. Musimy rosnąć, bo wzrost aktywów pod zarządzaniem daje nam stabilizację i rentowność. Priorytetem jest wzrost segmentu asset management, celujemy tu w rentowność operacyjną 30–40 proc. – powiedział podczas środowej telekonferencji Radosław Światkowski, prezes Reino Capital.

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Im większy portfel nieruchomości pod zarządzaniem, tym większe przychody Reino

W I połowie 2026 r. grupa Reino Capital wypracowała ponad 62 mln zł przychodów, prawie trzy razy więcej niż rok wcześniej, zysk operacyjny wyniósł 4,56 mln zł wobec 0,35 mln zł, a zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 2,68 mln zł wobec 0,34 mln zł straty.

Grupa stoi na trzech nogach i buduje czwartą. Pierwsza to usługi zarządzania nieruchomościami jako aktywami (asset management, AM) w imieniu właścicieli, druga to usługi utrzymania nieruchomości (facility management, FM), trzecia to raporty dla bankowości hipotecznej. Rozwijany od niedawna czwarty segment to usługi zarządzania projektami deweloperskimi (development management, DM).

Reino będzie zwiększać biznes AM, celem jest podwojenie portfela nieruchomości pod zarządzaniem do 1,2 mld euro. Umożliwią to przejęcia. W I połowie 2026 r. AM zapewnił grupie 6,65 mln zł przychodów i 1,6 mln zł zysku operacyjnego. Negocjowane obecnie przejęcie pozwoli zwiększyć wartość aktywów pod zarządzaniem o 25 proc., do 750 mln euro.

– Wraz ze spółką i jej portfelem nieruchomości pod zarządzaniem przejmiemy nowego, dużego partnera biznesowego, który inwestuje na polskim rynku i chce to rozwijać – powiedział Świątkowski. W dodatku to inwestor z nowego dla Reino geograficznie kierunku – Azji. Firma w tej chwili współpracuje z zarządzającymi kapitałem zachodnich inwestorów, jak fundusz rodziny Grosvenorów, na której czele stoi książę Westminsteru, chrześniak króla Karola III.

W rozwoju tej linii biznesowej ma dodatkowo pomóc utworzenie paneuropejskiej platformy. Jest grupa inwestorów, która cały czas interesuje się Polską, ale dużo graczy chce lokować większe pieniądze w zdywersyfikowanych geograficznie portfelach. Stąd pomysł na budowę platformy o zasięgu europejskim z partnerami. Pierwsze porozumienie zostało zawarte z funduszem Arcona Capital. Reino ma zarabiać na AM nieruchomości w Polsce, Arcona za część holenderską, a joint venture tych firm za Niemcy. Pierwsze efekty powinny się pojawić jesienią.

Segment FM ma być budowany organicznie, choć i teraz Reino negocjuje zakup kolejnej firmy. W I połowie 2026 r. FM zapewnił grupie 46,3 mln zł przychodów i 2,2 mln zł zysku operacyjnego. Negocjowana obecnie akwizycja pozwoli powiększyć przychody o 30 mln zł rocznie.

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Kiedy można spodziewać się finalizacji przejęć i jakie będzie źródło finansowania?

– Pracujemy w tej chwili nad finansowaniem. Chcemy podwyższyć kapitał, ale pracujemy też bardzo mocno nad refinansowaniem obligacji. Mamy dobre wyniki, pokazujemy wzrost skali i rentowności, więc to zwraca uwagę inwestorów, którzy mogą kupować akcje, a także otwiera nam dużo szerzej możliwości pozyskiwania finansowania dłużnego – powiedział Świątkowski. – Obecne obligacje zapadają w grudniu 2027 r., zastanawiamy się nad zwiększeniem zadłużenia przy jednoczesnym obniżeniu kosztów obsługi. To najlepszy moment, żeby to zrobić i bardzo intensywnie nad tym pracujemy. Chcielibyśmy jeszcze w tym kwartale zamknąć refinansowanie i zwiększyć kwotę finansowania zewnętrznego. Intencją jest zamknięcie transakcji w IV kwartale, w tej chwili nie jesteśmy w stanie powiedzieć nic więcej.

W środę papiery Reino były wyceniane na 1,4 zł wobec 0,75 zł rok wcześniej. Kapitalizacja to prawie 130 mln zł.