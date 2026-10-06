W II kwartale 2026 r. producent betonowych prefabrykatów poniósł 1,6 mln zł straty operacyjnej, co jest istotną poprawą wobec wyników z I kwartału (11 mln zł, jeszcze pod znakiem ciężkiej zimy) i fatalnego IV kwartału 2025 r. (43 mln zł). Pekabex kontynuuje program naprawczy i w II połowie 2026 r. zarząd celuje w osiągnięcie zysku operacyjnego – czynnikiem ryzyka są jeszcze problematyczne kontrakty w segmencie generalnego wykonawstwa, choć powinny być zakończone w III kwartale. Menedżerowie zaznaczyli, że współpraca z bankami i ubezpieczycielami jest niezakłócona.

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W segmencie generalnego wykonawstwa Pekabex stawia i w 2027 r. dalej będzie stawiał na wybiórczość – konkurencja na rynku budowlanym jest ostra, co wpływa na problemy z rentownością.

W segmencie prefabrykacji spółka liczy na energetykę (np. wieże do morskich turbin wiatrowych), obronność (koszary, a po doprecyzowaniu legislacji rynek infrastruktury schronowej). Portfel zleceń z rynku offshore to 152 mln zł na lata 2026-2028, a z rynku wojskowego prawie 64 mln zł – poza budową koszar Pekabex pozyskał pierwszy kontrakt na wykonanie schronów klasy S-1 w Malborku. Skala zleceń w portfelu jest relatywnie niewielka, ale spółka podkreśla, że potencjał rynku energetyki wiatrowej to 130 mld zł, a w zakresie rynku obrony cywilnej ponad 7 mld zł.

Perspektywiczny jest rynek centrów danych, ale nie w Polsce, tylko w Niemczech – ze względu na głębokość rynku i brak problemów z dostępem do infrastruktury energetycznej. Obecnie firma ma w portfelu pięć tego typu nieruchomości.

Zamówienia płyną też z rynku living – od inwestorów budujących prywatne akademiki czy mieszkania na wynajem (PRS). Polscy deweloperzy mieszkaniowi wciąż w małym stopniu korzystają z prefabrykacji, chętniej kupują ściany niż całe systemy. Popyt generuje budownictwo społeczne – TBS-y czy SIM-y, gdzie budynki są stosunkowo proste i powtarzalne. Prefabrykaty kupują w Szwecji – Pekabex sprzedaje je już bez usług i montażu.

Pekabex prowadzi też własne mieszkaniowe projekty deweloperskie oraz produkuje domy jednorodzinne. Na IV kwartał przypadnie szczyt przekazań mieszkań, co będzie miało wpływ na wyniki finansowe.

Na koniec czerwca wartość portfela zamówień Pekabeksu wynosiła 2,37 mld zł, z czego 1,34 mld zł do realizacji w II połowie tego roku, a 0,73 mld zł w 2027 r. Menedżerowie podkreślili, że średnia rentowność portfela zgromadzonego w 2026 r. jest lepsza niż w 2025 r.

W I połowie 2026 r. skonsolidowane przychody Pekabeksu sięgnęły 917 mln zł, niewiele więcej niż rok wcześniej. Zysk brutto ze sprzedaży skurczył się o 23 proc., do 46,6 mln zł. Na poziomie operacyjnym strata wyniosła 12,5 mln zł wobec 9,1 mln zł na plusie rok wcześniej. Strata netto w I półroczu wyniosła 14,4 mln zł wobec 2,5 mln zł zysku, z czego strata w II kwartale wyniosła 3,4 mln zł. Podczas konferencji menedżerowie nie chcieli spekulować, czy w całym 2026 r. Pekabex pokaże dodatni wynik netto.

We wtorek kurs Pekabeksu na giełdzie rósł o nawet ponad 12 proc., do 9 zł, patrząc jednak szerzej, notowania utrzymują się na wieloletnich minimach i radzą sobie znacznie gorzej niż indeks WIG-Budownictwo. Pod koniec czerwca za walory płacono 11 zł.