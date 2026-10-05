Luksusowa 170-metrowa wieża mieszkaniowa Roma Tower wkracza w fazę realizacji. Generalne wykonawstwo powierzone zostało konsorcjum firm Strabag (lider) i TKT Engineering. Wartość umowy to ok. 840 mln zł netto z przewidzianą częściową waloryzacją. Apartamentowiec ma powstać w 50 miesięcy, a budowa ruszy jeszcze w październiku. Jednocześnie do struktury właścicielskiej projektu dołączył nowy inwestor, czeska grupa Akipia.

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Oficjalna prezentacja wieżowca wraz z finalnymi wizualizacjami oraz rozpoczęcie sprzedaży apartamentów planowane są na przyszły rok.

Czeski miliarder współinwestorem projektu Roma Tower

Akipia została założona przez Michala Strnada – najbogatszego Czecha, akcjonariusza zbrojeniowego koncernu Czechoslovak Group wraz z jego współpracownikami: Markem Šmrhą – byłym menedżerem funduszu Penta, obecnie pracującym w family office Strnada oraz Tomášem Brzobohatym – byłym prawnikiem PPF, obecnie doradcą miliardera.

Akipia niedawno stała się współinwestorem, obok Penty, gigantycznego projektu przemiany 110-hektarowej praskiej poprzemysłowej dzielnicy Bubny-Zátory w dzielnicę mieszkaniową.

Roma Tower ma być apartamentowcem, jakiego w Polsce jeszcze nie było

Roma Tower ma liczyć 357 apartamentów, posiadać prywatne kino, piętra rekreacyjne oraz strefę wellness z 25-metrowym basenem. Inwestorami są powołana przez Archidiecezję Warszawską fundacja Pro Bonum (kościół wniósł działkę), giełdowy deweloper BBI Development oraz belgijska firma Liebrecht & wooD.

Inwestycja ciągnęła się od wielu lat, w 2017 r. uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla tego rejonu Warszawy. Często zmieniała się też koncepcja przeznaczenia 170-metrowej wieży – miały się tu mieścić biura czy luksusowy hotel. Stanęło na apartamentach z najwyższej półki. Według deklaracji inwestorów, Roma Tower ma przyćmić wszystkie dotychczas zbudowane w Polsce luksusowe apartamentowce. Wiosną na międzynarodowych targach MIPIM w Cannes inwestorzy ogłosili współpracę z włoskim biurem Pininfarina, znanym ze współpracy z Ferrari, Maserati, Rolls-Royce’em czy Bentleyem, które zaprojektuje wnętrza wieży – części wspólne i apartamenty.

Spółka BBI Development wcześniej była zaangażowana w budowę apartamentowca Złota 44. Wieżowiec będący w trakcie budowy został przejęty od dewelopera, który popadł w tarapaty finansowe – Orco i dokończony z amerykańskim funduszem Amstar. Ostatni apartament znalazł nabywcę w połowie 2022 r.

Z firmą Liebrecht & wooD BBI Development zbudował wielofunkcyjny projekt Koneser na warszawskiej Pradze – spółki są wciąż jego właścicielami.