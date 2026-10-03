Lisala kontrolowana jest przez węgierską grupę Wing. Obecnie posiada akcje stanowiące 62,37 proc. kapitału zakładowego polskiego dewelopera.

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W wezwaniu zamierza nabyć 155 295 466 pozostałych poza jej kontrolą akcji, stanowiących 37,63 proc. kapitału zakładowego. Zaoferuje 5,20 zł za sztukę. Na piątkowej sesji akcje Echa podrożały o 1,68 proc., do 5,44 zł.

W wezwaniu pośredniczyć ma Erste Biuro Maklerskie. W komunikacie zapowiadającym wezwanie nie podało jego terminu.

Przed sześciu laty Wing płacił w wezwaniu po 4,65 zł za akcję

Węgierski Wing, przez Lisalę, kupił większościowy pakiet 56 proc. akcji Echa w grudniu 2019 roku. W lutym 2020 roku, w związku z pośrednim przekroczeniem progu 33 proc. ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, ogłosił wezwanie na kolejne 10 proc. akcji, oferując 4,65 zł za sztukę.

Po dołączeniu do grupy Wing Echo przeszło transformację. W 2021 roku przejęło 66 proc. udziałów w spółce Archicom, która stała się odpowiedzialna za biznes mieszkaniowy grupy, przejmując projekty realizowane wcześniej przez Echo.

Echo skoncentrowało się na działalności komercyjnej – inwestuje w biurowce oraz akademiki i lokale na wynajem, będąc udziałowcem platform Resi 4 Rent oraz StudentSpace.