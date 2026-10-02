W I połowie 2026 r. notowany na rynku Catalyst deweloper zaksięgował 216 mln zł przychodów, o 118 proc. więcej niż rok wcześniej. Zysk operacyjny wzrósł o 10 proc., do 154 mln zł, a zysk netto sięgnął 27,2 mln zł wobec 0,64 mln zł w analogicznym okresie 2025 r.

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Czytaj więcej Budownictwo Robyg liczy na lepszą sprzedaż w II półroczu W I półroczu deweloper zwiększył przychody dzięki większej liczbie wydanych lokali. Rentowność brutto ze sprzedaży spadła poniżej 30 proc. – większ...

Szczyt przekazań mieszkań w I półroczu. White Stone mówi o potencjale

Motorem wzrostu była działalność deweloperska i przekazanie klientom 190 mieszkań – przychody wzrosły do 97 mln zł wobec 2,4 mln zł rok wcześniej. Potencjał wydań w II półroczu spółka szacuje na 80 lokali.

Przychody z realizacji projektu dla inwestora PRS urosły z 22,5 mln zł do 56 mln zł. Jesienią 2024 r. firma zawarła z Nrep umowę o wartości około 200 mln zł obejmującą sprzedaż części terenu na warszawskich Bielanach i budowę 480 mieszkań na wynajem. Projekt jest w fazie ostatnich prac wykończeniowych, trwają pierwsze odbiory, całość ma zostać przekazana inwestorowi do końca roku.

Przychody z usług budowlanych skurczyły się z 68 mln zł do 56 mln zł, a z najmu pozostały stabilne na poziomie 5,5 mln zł. White Stone ma w portfelu Fort Mokotów – zrewitalizowany kompleks biurowo-usługowy w Warszawie.

W I połowie br. deweloper sprzedał 150 mieszkań – najwięcej w ciągu pierwszego półrocza od 2021 r. i o 120 proc. więcej niż rok wcześniej. W II półroczu spodziewa się znaleźć nabywców na drugie tyle. Firma buduje w podwarszawskim Zamieniu (gmina Lesznowola) i w Szczecinie. White Stone Development zapowiada dalsze zwiększanie oferty: do końca roku planowane jest uruchomienie dwóch kolejnych projektów mieszkaniowych.

Amortyzacja obligacji White Stone w najbliższych dniach

Na Catalyście notowane są cztery serie obligacji White Stone Development o łącznej wartości ponad 91 mln zł. Najbliższa seria zapada w kwietniu 2027 r. (16,1 mln zł), ale po drodze, w październiku, będzie jeszcze amortyzacja (częściowy wykup) papierów serii J.