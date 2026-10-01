Zarząd Mirbudu podjął uchwałę o ustanowieniu programu emisji obligacji o wartości do 600 mln zł.

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Czytaj więcej Budownictwo Mirbud: przejęcia i kulejący local content Analizujemy potencjalne przejęcia nie tylko na rynku kolejowym, który traktujemy priorytetowo. Jeśli chodzi o local content, jest dużo do poprawien...

Mirbud z większą odwagą rozgląda się za spółkami do przejęcia. Nie tylko na kolei

Kilka dni temu w Parkiet TV prezes Jerzy Mirgos był pytany o plany ekspansji grupy i finansowanie. Przedsiębiorca zapewnił, że Mirbud nie planuje emisji akcji, ewentualne przejęcia będzie finansować ze środków własnych i długu na poziomie 40-50 proc. wartości inwestycji.

– Jeśli chodzi o przejęcia, temat jak najbardziej aktualny. Sprzedaliśmy akcje Torpolu, żeby móc elastyczniej działać na tym polu, nie tylko w branży kolejowej, ale także w branży energetycznej i prefabrykacji. Jednak dopóki nic nie jest podpisane i sfinalizowane, trudno mi mówić o konkretach. Na pewno w najbliższych miesiącach powinniśmy jakiś sukces osiągnąć, szczególnie w branży energetycznej i kolejowej, gdyż te rozmowy dalej trwają – powiedział prezes Mirgos w programie „Prosto z parkietu”. – Mówimy o przełomie tego i następnego roku. Pamiętajmy, że część interesujących nas spółek jest państwowych, w związku z tym proces jest spowolniony. Jest po naszej stronie pewna determinacja, ale rozumiemy też drugą stronę. Pracujemy i myślę, że najdalej do końca I kwartału będą wyniki tej pracy – dodał.

Prezes zaznaczył, że sytuacja spółki jest dobra, powoli spływa gotówka z tytułu roszczeń kontraktowych i waloryzacji, tworzy się pewna nadwyżka finansowa, stąd większa odwaga, jeśli chodzi o apetyt na przejęcia.

Na Catalyście do tej pory aktywna była deweloperska spółka córka Mirbudu

Spółka nie ujawnia więcej szczegółów odnośnie do planowanej emisji obligacji. Poprzednio papiery Mirbudu były w obrocie na Catalyście w latach 2015-2017, wartość emisji wynosiła 25,4 mln zł. Obecnie notowane są obligacje JHM Development, spółki córki Mirbudu, dewelopera mieszkaniowego. Wartość emisji to 60 mln zł, termin wykupu to czerwiec 2029 r., a oprocentowanie to 3,95 pkt proc. ponad WIBOR 6M (7,87 proc. w skali roku w obecnym okresie odsetkowym).

Z grona firm budowlanych na Catalyście obecne są Dekpol, Erbud i Unibep oraz niegiełdowe NDI. Obligacje Unibepu mają marżę 3,5 pkt proc., a Erbudu 3 proc. Starsza seria Dekpolu ma marżę 4 pkt proc., ale uplasowana w tym roku jedynie 2,5 proc. NDI płaci kupon z marżą 4,5 pkt. proc.