Fabryka drewnianych modułów dla budownictwa MOD21 zakończy realizację ostatnich kontraktów w marcu 2027 r. Erbud stara się znaleźć kupca na cały zakład, a jeśli się to nie uda, będzie sprzedawać pojedyncze aktywa: działkę z halą i nowoczesny park maszynowy. Prezes Dariusz Grzeszczak zaznaczył, że trudno w tej chwili o konkrety – w przypadku zbywania pojedynczych składników grupa szacuje, że w ciągu dwóch lat odzyska ok. 50 mln zł gotówki.

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Erbud spodziewa się znacząco lepszego pod względem wyników II półrocza

Erbud zrezygnował z uruchomionej z końcem 2022 r. fabryki – „wiecznego startupu” – ponieważ nie widział perspektyw uzyskania rentowności w sensownym czasie.

– Czasem podejmuje się błędne decyzje, najważniejsze to uznać błąd i odpowiednio zareagować – powiedział Grzeszczak. Grupa nie chciała, by pozostałe segmenty dosypywały do MOD21 gotówki przez niewiadomo ile jeszcze lat. Rezygnacja z biznesu to także odciążenie i skupienie się na perspektywicznych segmentach. Główne koszty gotówkowe to wypłata odpraw pracownikom. Wiceprezeska Agnieszka Głowacka powiedziała, że zdecydowano się na wszelkie odpisy, tak by w kolejnych kwartałach wyniki były wolne od jakiegokolwiek wpływu MOD21.

W I połowie 2026 r. Erbud wykazał 2,8 mln zł zysku z działalności kontynuowanej i 286 mln zł straty netto z działalności zaniechanej – to w 80 proc. strata niegotówkowa. Wyniki finansowe opisaliśmy w porannym tekście.

Menedżerowie ocenili sytuację finansową grupy jako bezpieczną, zawarto porozumienia z bankami i obligatariuszami.

– Od 1 lipca Erbud będzie notować tylko zyski, a II półrocze będzie znacząco, znacząco lepsze od pierwszego – zapewnił Grzeszczak.

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Erbud skupi się na rozwoju trzech głównych linii biznesowych

Jak podkreślił prezes Grzeszczak, wyjście z segmentu modułów nie kończy przeglądu opcji strategicznych. – Mamy dużo pomysłów na rozwój, od razu uspokoję, że nie będziemy już zaczynać niczego nowego, jesteśmy już odpowiednio uformowani – powiedział prezes. Erbud jest generalnym wykonawcą na rynku budownictwa kubaturowego, spółki zależne świadczą usługi dla przemysłu w Polsce i za granicą, trzecia noga to notowane oddzielnie Onde zajmujące się budową instalacji OZE – Onde wkrótce przejmie firmę Olmex działającą na rynku budowy i modernizacji infrastruktury elektroenergetycznej.

Na konferencji wynikowej menedżerowie ocenili sytuację na rynku budowlanym jako wciąż trudną. Nie rozpędziły się inwestycje infrastrukturalne finansowane z unijnych pieniędzy, dlatego na rynku budownictwa kubaturowego konkurencja jest zacięta. Mimo to Erbud zgromadził pokaźny portfel zleceń.

– Czasy są trudne, widzimy chociażby, co dzieje się na rynku ropy, traktujemy ryzyko podwyższonej inflacji bardzo poważnie. Nie rzucamy się na każdy kontrakt, jesteśmy selektywni, nie odpisujemy kontraktów bardzo dużych, a zwłaszcza z długim czasem realizacji – powiedział Grzeszczak.

Motorem wzrostu grupy ma być m.in. Onde, budowniczy instalacji OZE dla zewnętrznych klientów oraz na własny portfel. – Dodając przejęcie Olmeksu, jesteśmy gotowi, by brać udział w transformacji energetycznej Polski na wielu polach – podkreślił Grzeszczak.